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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Баия
Шапекоэнсе - Баия: обзор матча 04 июля 2021
Шапекоэнсе
04.07.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Баия
66'
Жилберто
69'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Баия
Желтая карточка
D.
90'
+5
86'
Замена
P. de Lucca
️️️️
R.
Замена
G.
️️️️
Ф.
82'
74'
Замена
О. Руис
️️️️
M.
74'
Замена
L. Araujo
️️️️
J.
69'
ГОЛ! 0:2!
R.
66'
ГОЛ! 0:1!
Жилберто
64'
Замена
Жилберто
️️️️
Т. Андерсон
Замена
P. H. Perotti
️️️️
A.
58'
Замена
A. Santos
️️️️
E.
58'
Желтая карточка
E.
53'
Замена
F.
️️️️
Раванелли
46'
Замена
F.
️️️️
K. Nunes
46'
28'
Желтая карточка
Т. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
12
Раванелли
АП
17
Фернандиньо
ЛФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
27
Felipe Santana
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
94
Даниэл
АП
19
Тонни Андерсон
АП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Шапекоэнсе
13
Кейллер
ВР
23
Тиаго Косер
ЦЗ
10
Foguinho
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
7
Mike
ЦФ
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
1-5
12
Раванелли
17
0
0
0
43
2-1-2-5
2
Параиба
18
Жуниньо
16
Тасиано
94
Даниэл
19
Андерсон
4
10
0
0
6
0
9
9
0
0
28
28
0
12
Раванелли
10
10
12
Раванелли
17
49
49
17
22
19
19
22
0
11
Руис
11
Руис
0
0
77
77
0
10
5
5
10
19
Андерсон
9
Жилберто
9
Жилберто
19
Андерсон
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Баия
13
Кейллер
ВР
10
Foguinho
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦЗ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Matheus Galdezani
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
10
Foguinho
ЦФ
6
Gianluca Piola Minozzo
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦЗ
6
Laércio Soldá
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
7
Mike
ЦФ
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ПЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Matheus Galdezani
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Шапекоэнсе - Баия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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