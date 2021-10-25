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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Шапекоэнсе
Баия - Шапекоэнсе: обзор матча 25 октября 2021
Баия
25.10.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
2'
Жилберто
20'
R. N. Oliveira
52'
L. Otávio
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Шапекоэнсе
80'
Замена
R. Lima
️️️️
Бузанелло
Замена
R.
️️️️
Н. Параиба
75'
71'
Замена
E.
️️️️
M. Ribeiro
70'
Замена
R. Gebing
️️️️
M.
Замена
Раниэле
️️️️
Даниэл
63'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Жилберто
63'
Замена
D. Borel
️️️️
R. N. Oliveira
63'
ГОЛ! 3:0!
L. Otávio
Пас отдал
R. N. Oliveira
52'
50'
Желтая карточка
K. Nunes
Желтая карточка
R. N. Oliveira
46'
Замена
Роналдо
️️️️
Ж. Капишаба
46'
46'
Замена
K. Nunes
️️️️
L. Soldá
ГОЛ! 2:0!
R. N. Oliveira
Пас отдал
M. Bahia
20'
ГОЛ! 1:0!
Жилберто
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
31
Denner Melz
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
7
Mike
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Баия
14
Раниэле
ЦЗ
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
0
Maycon
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
22
Douglas Borel
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
Шапекоэнсе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
1-5
29
Капишаба
21
13
Конти
4
6
94
Даниэл
1-5
33
0
13
Кейллер
2
6
55
Джордан
94
Даниэл
14
Раниэле
14
Раниэле
94
Даниэл
29
Капишаба
7
Роналдо
7
Роналдо
29
Капишаба
2
Параиба
10
10
2
Параиба
9
Жилберто
10
10
9
Жилберто
21
22
22
21
5
22
22
5
6
0
0
6
25
Бузанелло
43
43
25
Бузанелло
7
0
0
7
Остались в запасе
Баия
Шапекоэнсе
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
0
Maycon
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Остались в запасе
20
Eugenio Isnaldo
ЦП
0
Maycon
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
0
Jonas
ЦФ
Остались в запасе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Шапекоэнсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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Баия
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