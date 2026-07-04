Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-М - Сатурн: обзор матча 04 июля 2026

Родина-М
04.07.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
2 : 2
Завершен
Сатурн
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
1
Никита Павлов
ВР
70
Игорь Атаманский
ЛЗ
27
Иван Макаревич
ЛЗ
19
Александр Андреев
ПЗ
18
Timur Tyukaev
ПЗ
4
Максим Белковский
ЛП
96
Марк Высоченко
ЛП
13
Архип Казанцев
ЦП
77
Антон Камышенко
ПП
23
Ваган Манукян
ПП
22
Вячеслав Худоклинов
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Сатурн
16
Семен Бобров
ВР
21
Орц Цехоев
ЛЗ
20
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
81
Владислав Вильгельм
ЛЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
88
Валерий Чупин
ПЗ
55
Артём Тетёркин
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Родина-М
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
10
Магомед Омаров
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЦЗ
47
Daniyar Vakhitov
ЦЗ
19
Кирилл Кроль
ЦЗ
4
Серафим Чехлов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ЦЗ
23
Никита Фетисов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Никита Босенков
ЦЗ
13
Арсен Джиоев
ЦЗ
67
Никита Зернов
ЦЗ
4-5-1
1
Павлов
27
Макаревич
19
Андреев
70
Атаманский
18
Tyukaev
96
Высоченко
77
Камышенко
4
Белковский
13
Казанцев
23
Манукян
22
Худоклинов
3-2-1-2
16
Бобров
21
Цехоев
20
Пивоваров
46
Сухарев
44
Генчу
81
Вильгельм
50
Коверов
7
Кунский
17
Бескоровайный
Остались в запасе
Родина-М
Сатурн
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
10
Магомед Омаров
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЦЗ
47
Daniyar Vakhitov
ЦЗ
19
Кирилл Кроль
ЦЗ
4
Серафим Чехлов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
32
Валерий Матвеенков
ЦЗ
23
Никита Фетисов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Никита Босенков
ЦЗ
13
Арсен Джиоев
ЦЗ
67
Никита Зернов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Медведев
Остались в запасе
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
10
Магомед Омаров
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЦЗ
47
Daniyar Vakhitov
ЦЗ
19
Кирилл Кроль
ЦЗ
4
Серафим Чехлов
ЦЗ
17
Егор Баранов
ЦЗ
1
Vladislav Zaytsev
ЦЗ
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ЦЗ
23
Никита Фетисов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Никита Босенков
ЦЗ
13
Арсен Джиоев
ЦЗ
67
Никита Зернов
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Родина-М - Сатурн
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
11
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Главный судья:
V. Shipkov
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-М
Сатурн
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Родина-М
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+