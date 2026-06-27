Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Авангард - Сатурн: обзор матча 27 июня 2026

Авангард
27.06.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
6 : 3
Завершен
Сатурн
15' Д. Князев 22' А. Хребтов (П) 48' Д. Захаров 72' В. Козырев (П) 86' М. Слободчиков (П) 90+2' В. Щипачёв
63' А. Тетёркин 81' Д. Бирюков 84' Д. Бирюков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Авангард - Сатурн
Завершен
90' +3
Желтая карточка
Никита Гетьман
ГОЛ! 6:3! Викентий Щипачёв
90' +2
ГОЛ с пенальти! 5:3! Максим Слободчиков
86'
84'
ГОЛ! 4:3! Дмитрий Бирюков
Пас отдал Максим Кунский
81'
ГОЛ! 4:2! Дмитрий Бирюков
Пас отдал Орц Цехоев
79'
Замена
Дмитрий Бирюков ️️️️➡️️ Арсен Джиоев
Замена
Егор Балицкий ️️️️➡️️ Дмитрий Захаров
75'
ГОЛ с пенальти! 4:1! Виктор Козырев
72'
71'
Замена
Максим Кунский ️️️️➡️️ Максим Седов
Замена
Викентий Щипачёв ️️️️➡️️ Данила Князев
67'
63'
ГОЛ! 3:1! Артём Тетёркин
Пас отдал Никита Гетьман
62'
Замена
Никита Зернов ️️️️➡️️ Арсений Чернышев
62'
Замена
Дмитрий Пивоваров ️️️️➡️️ Никита Фетисов
49'
Желтая карточка
Максим Седов
ГОЛ! 3:0! Дмитрий Захаров
Пас отдал Артем Некрасов
48'
46'
Замена
Никита Гетьман ️️️️➡️️ Никита Босенков
Желтая карточка
Данила Князев
39'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Александр Хребтов
22'
21'
Желтая карточка
Богдан Мацола
ГОЛ! 1:0! Данила Князев
Пас отдал Александр Хребтов
15'
Желтая карточка
Виктор Козырев
5'
Желтая карточка
Денис Коншин
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ВР
46
Алексей Сухарев
ЛЗ
67
Виктор Козырев
ЛЗ
25
Артем Некрасов
ЛЗ
7
Дмитрий Захаров
ПЗ
22
Денис Трайгель
ПЗ
57
Денис Коншин
ПЗ
31
Данила Князев
ЛП
26
Савелий Борисов
ЦП
10
Максим Слободчиков
ПП
9
Александр Хребтов
ЦФ
Главный тренер
Денис Кондаков
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
8
Максим Седов
ЛЗ
88
Валерий Чупин
ЛЗ
79
Богдан Мацола
ЛЗ
23
Никита Фетисов
ПЗ
15
Арсений Чернышев
ПЗ
21
Орц Цехоев
ПЗ
81
Владислав Вильгельм
ЛП
97
Никита Босенков
ЦП
55
Артём Тетёркин
ПП
13
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Авангард
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
1
Никита Артемов
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
Сатурн
16
Семен Бобров
ЦЗ
24
Дмитрий Бирюков
ЦЗ
20
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
77
Никита Гетьман
ЦЗ
7
Максим Кунский
ЦЗ
67
Никита Зернов
ЦЗ
3-2-3-1
13
Скоробогатько
22
Трайгель
46
Сухарев
67
Козырев
25
Некрасов
57
Коншин
31
Князев
26
Борисов
10
Слободчиков
9
Хребтов
3-2-3-1
32
Матвеенков
15
Чернышев
8
Седов
88
Чупин
21
Цехоев
79
Мацола
55
Тетёркин
97
Босенков
81
Вильгельм
13
Джиоев
31
Князев
11
Щипачёв
11
Щипачёв
31
Князев
7
Захаров
18
Балицкий
18
Балицкий
7
Захаров
13
Джиоев
24
Бирюков
24
Бирюков
13
Джиоев
23
Фетисов
20
Пивоваров
20
Пивоваров
23
Фетисов
97
Босенков
77
Гетьман
77
Гетьман
97
Босенков
8
Седов
7
Кунский
7
Кунский
8
Седов
15
Чернышев
67
Зернов
67
Зернов
15
Чернышев
Остались в запасе
Авангард
Сатурн
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
1
Никита Артемов
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кондаков
16
Семен Бобров
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Медведев
Остались в запасе
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
1
Никита Артемов
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
Остались в запасе
16
Семен Бобров
ЦЗ
Главный тренер
Денис Кондаков
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Авангард - Сатурн
3
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
13
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
1
Информация о матче
Главный судья:
M. Yakovlev
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Сатурн
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Авангард
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+