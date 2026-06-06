Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротор-2 - Авангард: обзор матча 06 июня 2026

Ротор-2
06.06.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
1 : 2
Завершен
Авангард
16' Н. Плотников
22' А. Сухарев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Ротор-2 - Авангард
Завершен
Желтая карточка
Тимофей Фалченко
40'
28'
Желтая карточка
Данила Князев
22'
ГОЛ! 1:1! Алексей Сухарев
Пас отдал Данила Князев
ГОЛ! 1:0! Никита Плотников
Пас отдал Егор Тарин
16'
11'
Желтая карточка
Дмитрий Захаров
Желтая карточка
Дмитрий Локтев
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор-2
98
Иван Литвенок
ВР
12
Тимофей Фалченко
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЛЗ
7
Михаил Харлан
ПЗ
91
Егор Тарин
ПЗ
2
Леон Амирханян
ПЗ
53
Дмитрий Локтев
ЛП
19
Никита Плотников
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ПП
19
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Авангард
33
Ризван Ташаев
ВР
45
Даниил Седов
ЛЗ
67
Виктор Козырев
ЛЗ
31
Данила Князев
ЛЗ
78
Дмитрий Кумсаров
ПЗ
46
Алексей Сухарев
ПЗ
57
Денис Коншин
ПЗ
7
Дмитрий Захаров
ЛП
10
Максим Слободчиков
ПП
26
Савелий Борисов
ЦФ
9
Александр Хребтов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Ротор-2
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
11
Никита Логиш
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
70
Алексей Погудин
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
25
Артем Некрасов
ЦЗ
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
3-2-3-1
98
Литвенок
91
Тарин
12
Фалченко
34
Храмцов
95
Правкин
2
Амирханян
53
Локтев
19
Плотников
8
Ципуштанов
19
Платон
3-2-2-2
33
Ташаев
46
Сухарев
45
Седов
67
Козырев
57
Коншин
31
Князев
10
Слободчиков
7
Захаров
9
Хребтов
26
Борисов
Остались в запасе
Ротор-2
Авангард
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
11
Никита Логиш
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
70
Алексей Погудин
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
25
Артем Некрасов
ЦЗ
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
11
Никита Логиш
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
70
Алексей Погудин
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
99
Олег Лисицын
ЦЗ
Остались в запасе
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
25
Артем Некрасов
ЦЗ
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
11
Викентий Щипачёв
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Ротор-2 - Авангард
2
2
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
4
9
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
V. Shipkov
Стадион:
Зенит
Новости команд
Все
Ротор-2
Авангард
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Ротор-2
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+