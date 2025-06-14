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Прогноз на точный счёт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года

14 июня 2025 12:53
Спартак Т - Ротор-2
15 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака Тамбов»
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15 июня в Тамбове на стадионе «Спартак» пройдeт матч 12-го тура Второй лиги Б, в котором местный «Спартак Тамбов» примет «Ротор-2». Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за зону стабильности. Для обеих этот матч – шанс прервать нестабильную серию и набрать важные очки.

«Спартак Тамбов»

Коллектив Сергея Передня после 11 туров занимает 8-е место с 15 очками. Команда не может победить в трeх последних матчах, в том числе сыграв вничью с «Зенитом» из Пензы (0:0) и крупно проиграв «Салюту» (1:4). В атаке «Спартак Тамбов» действует средне – 5 мячей в последних 5 турах (1.0 за игру), а в обороне допускает излишнюю пассивность: 6 пропущенных мячей за тот же отрезок. Лидером остаeтся Евгений Евгеньев – 4 мяча в 11 играх. На своeм поле команда нестабильна, хотя была яркая победа 3:0 над «СКА-Хабаровск-2».

«Ротор-2»

Молодeжный состав из Волгограда идeт 10-м с 14 очками и проигрывает борьбу за середину таблицы. Главная проблема – слабые выездные результаты: 8 матчей подряд без побед на чужом поле. Команда показывает живую, но уязвимую игру – забила 6 и пропустила 7 голов за последние 5 встреч. В атаке есть определeнный прогресс: результативность – 1.2 мяча за игру. Однако оборона остаeтся проблемной: пропуски в каждом из пяти последних матчей.

Факты о командах

«Спартак Тамбов»

  • 8-е место, 15 очков
  • Без побед в 3 турах
  • В среднем 1.0 гола и 1.2 пропущенных за матч (последние 5 игр)
  • Евгений Евгеньев – 4 гола в 11 играх

«Ротор-2»

  • 10-е место, 14 очков
  • 8 матчей без побед в гостях
  • В среднем 1.2 гола и 1.4 пропущенных за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»

Команды схожи по качеству игры, с нестабильной защитой и средней результативностью. «Ротор-2» испытывает трудности на выезде и регулярно пропускает. «Спартак Тамбов» будет мотивирован прервать серию неудач, особенно дома. Ожидаем упорную борьбу, но с преимуществом хозяев благодаря домашнему фактору и немного более сбалансированной атаке.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака Тамбов».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Спартака Тамбов» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Спартака Тамбов» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Спартака Тамбов» – коэффициент 2.40

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака Тамбов»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Ротор-2 Спартак Т
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