Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак Т - Ротор-2: обзор матча 13 июня 2026

Спартак Т
13.06.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ротор-2
39' А. Шмаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак Т - Ротор-2
Завершен
Замена
Владислав Конырев ️️️️➡️️ Даниил Гурченко
90'
86'
Желтая карточка
Егор Тарин
Замена
Роман Петров ️️️️➡️️ Максим Сергеев
77'
75'
Замена
Егор Тарин ️️️️➡️️ Роман Литенко
65'
Замена
Сергей Прокофьев ️️️️➡️️ Расул Биджилов
55'
Замена
Даниил Града ️️️️➡️️ Никита Логиш
Замена
Андрей Малолетов ️️️️➡️️ Артем Миронов
46'
ГОЛ! 1:0! Александр Шмаров
39'
33'
Желтая карточка
Михаил Харлан
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
31
Артем Миронов
ЛЗ
41
Айрат Хабибулин
ЛЗ
4
Марат Багдаев
ЛЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ПЗ
49
Александр Миронов
ПЗ
11
Даниил Гурченко
ПЗ
7
Кирилл Житлов
ЛП
11
Максим Сергеев
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Ротор-2
16
Батыр Умиров
ВР
2
Леон Амирханян
ЛЗ
7
Михаил Харлан
ЛЗ
53
Дмитрий Локтев
ЛЗ
95
Степан Правкин
ПЗ
75
Егор Кычанов
ПЗ
20
Руслан Слепужников
ПЗ
11
Никита Логиш
ЛП
18
Роман Литенко
ПП
96
Расул Биджилов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Спартак Т
11
Андрей Боковой
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
9
Илья Востриков
ЦЗ
78
Иван Бзикадзе
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
98
Роман Петров
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
9
Андрей Малолетов
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
Ротор-2
99
Олег Лисицын
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
91
Егор Тарин
ЦЗ
19
Адриан Платон
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
3-2-2-1
71
Бондарь
31
Миронов
41
Хабибулин
29
Фролов
4
Багдаев
11
Гурченко
7
Житлов
11
Сергеев
80
Купцов
3-2-2-1
16
Умиров
75
Кычанов
2
Амирханян
7
Харлан
20
Слепужников
53
Локтев
18
Литенко
11
Логиш
96
Биджилов
11
Сергеев
98
Петров
98
Петров
11
Сергеев
31
Миронов
9
Малолетов
9
Малолетов
31
Миронов
11
Гурченко
8
Конырев
8
Конырев
11
Гурченко
11
Логиш
28
Града
28
Града
11
Логиш
18
Литенко
91
Тарин
91
Тарин
18
Литенко
96
Биджилов
24
Прокофьев
24
Прокофьев
96
Биджилов
Остались в запасе
Спартак Т
Ротор-2
11
Андрей Боковой
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
9
Илья Востриков
ЦЗ
78
Иван Бзикадзе
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
99
Олег Лисицын
ЦЗ
19
Адриан Платон
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
9
Илья Востриков
ЦЗ
78
Иван Бзикадзе
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
Остались в запасе
99
Олег Лисицын
ЦЗ
19
Адриан Платон
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Спартак Т - Ротор-2
2
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
5
10
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак Т
Ротор-2
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Спартак Т
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+