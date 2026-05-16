Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак Т - Родина-М: обзор матча 16 мая 2026

Спартак Т
16.05.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
1 : 0
Завершен
Родина-М
19' Д. Гурченко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак Т - Родина-М
Завершен
Замена
Иван Ставцев ️️️️➡️️ Айрат Хабибулин
87'
Замена
Андрей Часовских ️️️️➡️️ Дмитрий Купцов
85'
Желтая карточка
Андрей Малолетов
83'
79'
Замена
Тимур Шарапов ️️️️➡️️ Ваган Манукян
75'
Замена
Вячеслав Худоклинов ️️️️➡️️ Антон Камышенко
Замена
Максим Сергеев ️️️️➡️️ Александр Миронов
65'
Замена
Андрей Малолетов ️️️️➡️️ Кирилл Житлов
65'
62'
Замена
Архип Казанцев ️️️️➡️️ Александр Андреев
Замена
Александр Шмаров ️️️️➡️️ Иван Бзикадзе
47'
46'
Замена
Руслан Кукушбаев ️️️️➡️️ Кирилл Кроль
Желтая карточка
Иван Бзикадзе
21'
ГОЛ! 1:0! Даниил Гурченко
Пас отдал Дмитрий Купцов
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
4
Марат Багдаев
ЛЗ
78
Иван Бзикадзе
ЛЗ
31
Артем Миронов
ПЗ
5
Мурад Омаров
ПЗ
7
Кирилл Житлов
ЛП
49
Александр Миронов
ЛП
41
Айрат Хабибулин
ЦП
98
Роман Петров
ПП
11
Даниил Гурченко
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Родина-М
1
Никита Павлов
ВР
3
Ефим Колобов
ЛЗ
93
Александр Евстратов
ЛЗ
70
Игорь Атаманский
ПЗ
4
Максим Белковский
ПЗ
47
Daniyar Vakhitov
ЛП
23
Ваган Манукян
ЛП
96
Марк Высоченко
ЦП
19
Кирилл Кроль
ПП
19
Александр Андреев
ПП
77
Антон Камышенко
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Спартак Т
15
Андрей Часовских
ЦЗ
77
Иван Поспелов
ЦЗ
9
Андрей Малолетов
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
11
Максим Сергеев
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
Родина-М
91
Даниил Баринов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
27
Иван Макаревич
ЦЗ
13
Архип Казанцев
ЦЗ
28
Руслан Кукушбаев
ЦЗ
22
Вячеслав Худоклинов
ЦЗ
90
Тимур Шарапов
ЦЗ
4-5-1
71
Бондарь
78
Бзикадзе
31
Миронов
4
Багдаев
5
Омаров
49
Миронов
98
Петров
7
Житлов
41
Хабибулин
11
Гурченко
80
Купцов
4-5-1
1
Павлов
4
Белковский
70
Атаманский
3
Колобов
93
Евстратов
19
Андреев
19
Кроль
47
Vakhitov
96
Высоченко
23
Манукян
77
Камышенко
80
Купцов
15
Часовских
15
Часовских
80
Купцов
7
Житлов
9
Малолетов
9
Малолетов
7
Житлов
49
Миронов
11
Сергеев
11
Сергеев
49
Миронов
78
Бзикадзе
99
Шмаров
99
Шмаров
78
Бзикадзе
41
Хабибулин
88
Ставцев
88
Ставцев
41
Хабибулин
19
Андреев
13
Казанцев
13
Казанцев
19
Андреев
19
Кроль
28
Кукушбаев
28
Кукушбаев
19
Кроль
77
Камышенко
22
Худоклинов
22
Худоклинов
77
Камышенко
23
Манукян
90
Шарапов
90
Шарапов
23
Манукян
Остались в запасе
Спартак Т
Родина-М
77
Иван Поспелов
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
91
Даниил Баринов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
27
Иван Макаревич
ЦЗ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
77
Иван Поспелов
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ЦЗ
18
Timur Tyukaev
ЦЗ
27
Иван Макаревич
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Спартак Т - Родина-М
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
1
Нарушения
14
8
Офсайды
5
0
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак Т
Родина-М
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Спартак Т
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+