Объявлено о первой оставке сезона в Первой лиге

«Родина» объявила об уходе Зорана Зельковича с поста главного тренера команды. Сообщается, что клуб удовлетворил желание словенца об отставке.
«Благодарим Зорана и его штаб за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении москвичей.
Тренерский штаб и клуб приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Вместе с Зельковичем клуб покидают Дженгиз Чаушевич, Дино Шеремет, Макс Гантар и Чоко Матич Лукман.
К матчу с тульским «Арсеналом» «Родину» будет готовить Барсег Киракосян и его тренерский штаб.
- «Родина» занимает 17-е место в Первой лиге с 1 очком после 3 матчей.
- 45-летний Зелькович возглавлял команду с февраля.
- 42-летний Киракосян сейчас является главным тренером «Родины-М».
Источник: телеграм-канал ФК «Родина» Москва