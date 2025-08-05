Объявлено о первой оставке сезона в Первой лиге

«Родина» объявила об уходе Зорана Зельковича с поста главного тренера команды. Сообщается, что клуб удовлетворил желание словенца об отставке.

«Благодарим Зорана и его штаб за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении москвичей.

Тренерский штаб и клуб приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Вместе с Зельковичем клуб покидают Дженгиз Чаушевич, Дино Шеремет, Макс Гантар и Чоко Матич Лукман.

К матчу с тульским «Арсеналом» «Родину» будет готовить Барсег Киракосян и его тренерский штаб.