Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Объявлено о первой оставке сезона в Первой лиге

Сегодня, 12:01
2

«Родина» объявила об уходе Зорана Зельковича с поста главного тренера команды. Сообщается, что клуб удовлетворил желание словенца об отставке.

«Благодарим Зорана и его штаб за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении москвичей.

Тренерский штаб и клуб приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Вместе с Зельковичем клуб покидают Дженгиз Чаушевич, Дино Шеремет, Макс Гантар и Чоко Матич Лукман.

К матчу с тульским «Арсеналом» «Родину» будет готовить Барсег Киракосян и его тренерский штаб.

  • «Родина» занимает 17-е место в Первой лиге с 1 очком после 3 матчей.
  • 45-летний Зелькович возглавлял команду с февраля.
  • 42-летний Киракосян сейчас является главным тренером «Родины-М».

Еще по теме:
«Урал» усилился бразильским полузащитником
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму 1
Источник: телеграм-канал ФК «Родина» Москва
Россия. PARI Первая лига Родина-М Родина Зелькович Зоран Киракосян Барсег
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Роман Ром
1754388126
"Объявлено о первой оставке сезона в Первой лиге", - вы сами видели, что написали в заголовке? Может, было бы правильнее написать "о первой тренерской отставке..."?
Ответить
СильныйМозг
1754392267
Спартак на очереди.
Ответить
Главные новости
«Динамо» Карпина – худшая команда РПЛ по ударам в створ
15:18
Канчельскис: «Непонятно, кто руководит «Спартаком», покажите лицо этого человека»
15:00
1
Семин определил корень всех проблем «Спартака»
14:33
1
Агент Митровича высказался о переходе в «Зенит»
14:04
1
Ахметов в двух словах отреагировал на переход из «Зенита» в «Крылья Советов»
13:51
Новичка «Зенита» назвали ходячим ветераном
13:27
18
ФотоРФС объявил о ближайшем матче сборной России
13:11
3
Тюкавин рассказал, как «большая жопа» помогает ему в игре
13:01
2
Смолов сказал, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/26
12:57
5
«Спартак» сделал предложение о покупке Кена
12:47
9
Все новости
Все новости
Объявлено о первой оставке сезона в Первой лиге
12:01
2
Фото«Урал» усилился бразильским полузащитником
Вчера, 16:16
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
29 июля
Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму
29 июля
1
Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо»
28 июля
2
PARI Первая лига. «Урал» на 94-й минуте вырвал победу над «Черноморцем» – 3:2
28 июля
2
Клуб Первой лиги может уволить иностранного тренера
28 июля
Клуб Первой лиги провел ночь в Шереметьево из-за постоянных переносов рейса
28 июля
2
«Урал» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 28 июля 2025 с коэффициентом 1.85
27 июля
Фото«Енисей» Тихонова подписал бывшего полузащитника «Спартака»
26 июля
3
«Родина» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.74
26 июля
«Нефтехимик» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.85
26 июля
«Енисей» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.80
26 июля
«Торпедо» наказано за оскорбления Кононова
25 июля
«Волга» – КАМАЗ: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 6.50
25 июля
«Сокол» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 5.50
25 июля
«Челябинск» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.80
25 июля
В «Торпедо» рассказали, почему отказались от Марио Фернандеса
24 июля
«Арсенал» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 25 июля с коэффициентом 1.85
24 июля
Тренер «Родины»: «ФНЛ – одна из сильнейших первых лиг в мире»
23 июля
2
Фото«Не для клерков банкоматных «Шина» здесь давила гранды»: жители Ярославля вступились за стадион
21 июля
3
«Чайка» вышла на 1-е место в Первой лиге после дебютного матча Комбарова
21 июля
1
Кононов прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «Торпедо»
21 июля
3
ВидеоСолдаты ВС РФ исполнили «Знаешь ли ты» на матче Первой лиги
21 июля
3
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляли Кононова на матче с «Челябинском»
20 июля
4
Видео«Урал» не может вылететь из Ярославля
20 июля
2
Новичок «Челябинска»: «Цель – выйти в РПЛ и вынести «Зенит»
18 июля
11
Фото«Чайка» назначила главным тренером чемпиона России в составе «Спартака»
17 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 