30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Спартак» Тамбов (2-е место, 25 очков) и «Салют» (8-е место, 12 очков). Хозяева находятся в великолепной форме: 4 победы подряд и 11 матчей подряд с забитыми голами. Гости, напротив, не могут выиграть в 3 последних турах. Оборона «Спартака» практически непробиваема: всего 2 пропущенных гола за 5 матчей. Учитывая разницу в классе и форме, победа хозяев с форой выглядит надeжной ставкой.

«Спартак» Тамбов

Тамбовчане уверенно идут на 2-м месте, отставая от лидера на 2 очка. «Спартак» побеждает в 4 последних матчах и забивает в 11 последних играх – феноменальные серии. В прошлом туре разгром «Орла» (5:1). Атака мощная: 2.00 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона образцовая: всего 2 пропущенных за 5 игр (0.40 в среднем). Лучший бомбардир – Роман Петров (3 гола). Дома команда не оставляет шансов соперникам.

«Салют»

Белгородцы занимают 8-е место. «Салют» не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних играх. В прошлом туре ничья с «Авангардом» (2:2). Атака неплоха: 1.40 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона слабовата: 1.40 пропущенных. Лучший бомбардир – Илья Винников (5 голов в 7 матчах) – главная угроза для ворот хозяев. Команда забивает в 15 из 17 последних матчей, но против такого «Спартака» шансов мало.

Факты о командах

«Спартак» Тамбов

2-е место, 25 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Роман Петров (3 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 11 последних матчах

За 5 игр забил 10 голов, пропустил 2

«Салют»

8-е место, 12 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Илья Винников (5 голов)

Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено

Не может выиграть в 3 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 15 из 17 последних матчей

За 5 игр забил 7 голов, пропустил 7

Прогноз на матч «Спартак» Тамбов – «Салют»

Встреча одного из лидеров с середняком. «Спартак» Тамбов штампует победы, много забивает и практически не пропускает. «Салют» умеет забивать (Винников в отличной форме), но оборона подводит. История личных встреч показывает, что обе команды регулярно забивают друг другу. Однако текущая форма хозяев настолько убедительна, что даже гол гостей вряд ли спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки