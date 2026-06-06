Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Квант - Спартак Т: обзор матча 06 июня 2026

Квант
06.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
1 : 3
Завершен
Спартак Т
32' Н. Щербий (П)
19' М. Сергеев (П) 53' Д. Купцов (П) 90+1' Р. Петров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Квант - Спартак Т
Завершен
90' +1
ГОЛ! 1:3! Роман Петров
Пас отдал Андрей Часовских
90'
Желтая карточка
Андрей Малолетов
87'
Желтая карточка
Мурад Омаров
Желтая карточка
Виктор Драгой
84'
83'
Замена
Иван Ставцев ️️️️➡️️ Кирилл Житлов
Замена
Артемий Медведев ️️️️➡️️ Никита Горунков
69'
69'
Замена
Роман Петров ️️️️➡️️ Максим Сергеев
69'
Замена
Андрей Часовских ️️️️➡️️ Дмитрий Купцов
Замена
Владислав Роскита ️️️️➡️️ Никита Баранов
62'
61'
Замена
Андрей Малолетов ️️️️➡️️ Александр Миронов
61'
Замена
Андрей Боковой ️️️️➡️️ Даниил Гурченко
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Дмитрий Купцов
Желтая карточка
Ефим Зенкевич
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Никита Щербий
32'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Максим Сергеев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Квант
1
Никита Побережный
ВР
3
Лев Акулов
ЛЗ
22
Никита Горунков
ЛЗ
6
Ефим Зенкевич
ЛЗ
13
Максим Тимченко
ПЗ
21
Виктор Драгой
ПЗ
29
Максим Софин
ПЗ
11
Марат Волков
ЛП
9
Никита Щербий
ПП
23
Никита Баранов
ЦФ
15
Анатолий Демидов
ЦФ
Главный тренер
Олег Морозов
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
41
Айрат Хабибулин
ЛЗ
31
Артем Миронов
ЛЗ
49
Александр Миронов
ЛЗ
4
Марат Багдаев
ПЗ
99
Александр Шмаров
ПЗ
5
Мурад Омаров
ПЗ
11
Даниил Гурченко
ЛП
11
Максим Сергеев
ЦП
7
Кирилл Житлов
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Квант
31
Артемий Медведев
ЦЗ
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
14
Владислав Роскита
ЦЗ
66
Александр Сиротков
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
Спартак Т
1
Александр Баженов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
98
Роман Петров
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
9
Андрей Малолетов
ЦЗ
3-2-2-2
1
Побережный
21
Драгой
3
Акулов
22
Горунков
6
Зенкевич
29
Софин
11
Волков
9
Щербий
15
Демидов
23
Баранов
3-2-3-1
71
Бондарь
99
Шмаров
41
Хабибулин
31
Миронов
5
Омаров
49
Миронов
7
Житлов
11
Сергеев
11
Гурченко
80
Купцов
22
Горунков
31
Медведев
31
Медведев
22
Горунков
23
Баранов
14
Роскита
14
Роскита
23
Баранов
7
Житлов
88
Ставцев
88
Ставцев
7
Житлов
11
Гурченко
11
Боковой
11
Боковой
11
Гурченко
11
Сергеев
98
Петров
98
Петров
11
Сергеев
80
Купцов
15
Часовских
15
Часовских
80
Купцов
49
Миронов
9
Малолетов
9
Малолетов
49
Миронов
Остались в запасе
Квант
Спартак Т
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
66
Александр Сиротков
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
1
Александр Баженов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Остались в запасе
5
Кирилл Артеменков
ЦЗ
16
Александр Зыбин
ЦЗ
25
Авдей Балалуев
ЦЗ
8
Даниил Гончаров
ЦЗ
66
Александр Сиротков
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Баженов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
32
Даниил Чернобай
ЦЗ
22
Вячеслав Пузиков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Морозов
Главный тренер
Михаил Пилипко
Статистика матча Квант - Спартак Т
2
2
Всего ударов по воротам
3
12
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
0
4
Информация о матче
Главный судья:
M. Yanchuk
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Квант
Спартак Т
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Квант
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+