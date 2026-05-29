30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Авангард» (7-е место, 13 очков) и абсолютный аутсайдер «Квант» (16-е место, 2 очка). Гости переживают катастрофу: 18 матчей без побед и 18 матчей подряд с пропущенными голами. «Авангард» не блещет, но на фоне такого соперника обязан брать три очка. Учитывая полную деморализацию «Кванта», ставка на победу хозяев с форой выглядит максимально надeжной.

«Авангард»

Курская команда занимает 7-е место. «Авангард» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, но при этом не может выиграть в 3 последних турах (две ничьи и поражение). В прошлом матче ничья с «Салютом» (2:2). Атака стабильна: 1.40 гола в среднем за последние 5 игр. Оборона пропускает 1.20 гола за матч. Лучший бомбардир – Максим Слободчиков (3 гола). Дома команда обязана прерывать безвыигрышную серию.

«Квант»

Обнинский клуб замыкает турнирную таблицу с 2 очками. «Квант» не может выиграть в 18 последних матчах и пропускает в 18 последних играх подряд – феноменально плохие серии. За последние 5 матчей пропущено 12 голов (2.40 в среднем), забито всего 4 (0.80 в среднем). В прошлом туре поражение от «Волны Ковернино» (0:2). Команда полностью разбалансирована и не представляет угрозы даже для середняков.

Факты о командах

«Авангард»

7-е место, 13 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Максим Слободчиков (3 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 5 из 7 последних матчей

За 5 игр забил 7 голов, пропустил 6

«Квант»

16-е место, 2 очка после 9 туров

Лучший бомбардир: Алексей Чаплыгин (2 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено

Не выигрывает в 18 последних матчах

Пропускает в 18 последних матчах

Забивает в 6 из 8 последних матчей

За 5 игр забил 4 гола, пропустил 12

Прогноз на матч «Авангард» – «Квант»

Встреча команды из середины таблицы с главным аутсайдером лиги. «Квант» не просто не выигрывает – он проигрывает почти всем и всегда пропускает. 18 матчей без побед и 18 с пропущенными голами – приговор для любой ставки на гостей. «Авангард» дома обязан побеждать, и с большой вероятностью сделает это с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки