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«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1

29 мая 2026 9:48
Авангард - Квант
30 мая 2026, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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2.10
Фора (-1.5) на «Авангард»
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30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Авангард» (7-е место, 13 очков) и абсолютный аутсайдер «Квант» (16-е место, 2 очка). Гости переживают катастрофу: 18 матчей без побед и 18 матчей подряд с пропущенными голами. «Авангард» не блещет, но на фоне такого соперника обязан брать три очка. Учитывая полную деморализацию «Кванта», ставка на победу хозяев с форой выглядит максимально надeжной.

«Авангард»

Курская команда занимает 7-е место. «Авангард» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, но при этом не может выиграть в 3 последних турах (две ничьи и поражение). В прошлом матче ничья с «Салютом» (2:2). Атака стабильна: 1.40 гола в среднем за последние 5 игр. Оборона пропускает 1.20 гола за матч. Лучший бомбардир – Максим Слободчиков (3 гола). Дома команда обязана прерывать безвыигрышную серию.

«Квант»

Обнинский клуб замыкает турнирную таблицу с 2 очками. «Квант» не может выиграть в 18 последних матчах и пропускает в 18 последних играх подряд – феноменально плохие серии. За последние 5 матчей пропущено 12 голов (2.40 в среднем), забито всего 4 (0.80 в среднем). В прошлом туре поражение от «Волны Ковернино» (0:2). Команда полностью разбалансирована и не представляет угрозы даже для середняков.

Факты о командах

«Авангард»

  • 7-е место, 13 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Максим Слободчиков (3 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • За 5 игр забил 7 голов, пропустил 6

«Квант»

  • 16-е место, 2 очка после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Алексей Чаплыгин (2 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено
  • Не выигрывает в 18 последних матчах
  • Пропускает в 18 последних матчах
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • За 5 игр забил 4 гола, пропустил 12

Прогноз на матч «Авангард» – «Квант»

Встреча команды из середины таблицы с главным аутсайдером лиги. «Квант» не просто не выигрывает – он проигрывает почти всем и всегда пропускает. 18 матчей без побед и 18 с пропущенными голами – приговор для любой ставки на гостей. «Авангард» дома обязан побеждать, и с большой вероятностью сделает это с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «Авангард» – коэффициент 2.1
  • Тотал голов больше 2.5

2.10
Фора (-1.5) на «Авангард»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Квант Авангард
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