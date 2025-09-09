Введите ваш ник на сайте
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92

09 сентября 2025 8:51
Кристалл-МЭЗТ - Спартак Т
10 сент. 2025, среда 19:30 | Россия. Кубок, 3 раунд
В рамках третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России встретятся «Кристалл-МЭЗТ» и «Спартак Тамбов». Матч обещает быть интересным как с точки зрения атакующего потенциала команд, так и с позиции текущей формы. Обе команды уверенно прошли предыдущую стадию турнира, но по уровню лиг находятся на разных этажах – «Спартак Тамбов» представляет Вторую лигу, а «Кристалл-МЭЗТ» – Третий дивизион.

«Кристалл-МЭЗТ»

Несмотря на то, что команда формально идeт по турнирной дистанции без побед в последних 8 матчах, статистика говорит о высокой результативности. В последних пяти встречах «Кристалл-МЭЗТ» забил 14 мячей, в среднем по 2.80 за игру, а пропустил всего трижды – надeжность обороны дополняет атакующую уверенность. Особенно ярко команда проявила себя в последних кубковых матчах, выиграв у «Мурома» (3:2) и «Шумбрата» (3:1). Также «Кристалл» забивает в восьми матчах подряд, что говорит о стабильности в атаке и хорошем взаимодействии в линии нападения.

«Спартак Тамбов»

Гости подходят к матчу в превосходной форме. Три победы подряд с общим счeтом 9:0 – лучший показатель текущей фазы. «Спартак» обыграл в кубке «Металлург» Липецк (2:1), а в чемпионате уверенно справился со «Строгино» (6:0) и «СКА-Хабаровском-2» (2:0). Команда отлично организована и уверенно контролирует игру как в центре поля, так и в финальной трети. Но стоит учитывать, что в кубковых матчах против команд из более низших дивизионов возможно снижение интенсивности, что может повлиять на результат.

Факты о командах

«Кристалл-МЭЗТ»

  • Не выигрывает в 8 матчах подряд

  • В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

  • Забил в 8 матчах подряд

  • Победа 3:2 над «Муромом» в прошлом раунде Кубка

«Спартак Тамбов»

  • Победы в 4 последних матчах
  • Победа над «Металлургом» Липецк в прошлом раунде Кубка
  • Забито 9 голов в последних 3 матчах
  • Не пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Россия. Кубок, 3 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 0
10.09.2025
Спартак Т

Прогноз на матч «Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»

Матч обещает быть результативным: обе команды в отличной форме и регулярно забивают. «Кристалл-МЭЗТ» играет агрессивно в атаке, но уровень соперников до этого был ниже. «Спартак Тамбов» прибавляет от матча к матчу и показывает зрелый, сбалансированный футбол. В этой паре стоит ожидать обмена голами и, вероятно, победы гостей за счeт более высокого класса. Однако домашний фактор может позволить «Кристаллу» забить хотя бы один мяч.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.92
  • Победа «Спартака Тамбов» – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Спартак Т Кристалл-МЭЗТ
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 