В рамках третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России встретятся «Кристалл-МЭЗТ» и «Спартак Тамбов». Матч обещает быть интересным как с точки зрения атакующего потенциала команд, так и с позиции текущей формы. Обе команды уверенно прошли предыдущую стадию турнира, но по уровню лиг находятся на разных этажах – «Спартак Тамбов» представляет Вторую лигу, а «Кристалл-МЭЗТ» – Третий дивизион.

«Кристалл-МЭЗТ»

Несмотря на то, что команда формально идeт по турнирной дистанции без побед в последних 8 матчах, статистика говорит о высокой результативности. В последних пяти встречах «Кристалл-МЭЗТ» забил 14 мячей, в среднем по 2.80 за игру, а пропустил всего трижды – надeжность обороны дополняет атакующую уверенность. Особенно ярко команда проявила себя в последних кубковых матчах, выиграв у «Мурома» (3:2) и «Шумбрата» (3:1). Также «Кристалл» забивает в восьми матчах подряд, что говорит о стабильности в атаке и хорошем взаимодействии в линии нападения.

«Спартак Тамбов»

Гости подходят к матчу в превосходной форме. Три победы подряд с общим счeтом 9:0 – лучший показатель текущей фазы. «Спартак» обыграл в кубке «Металлург» Липецк (2:1), а в чемпионате уверенно справился со «Строгино» (6:0) и «СКА-Хабаровском-2» (2:0). Команда отлично организована и уверенно контролирует игру как в центре поля, так и в финальной трети. Но стоит учитывать, что в кубковых матчах против команд из более низших дивизионов возможно снижение интенсивности, что может повлиять на результат.

Факты о командах

«Кристалл-МЭЗТ»

Не выигрывает в 8 матчах подряд

В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забил в 8 матчах подряд

Победа 3:2 над «Муромом» в прошлом раунде Кубка

«Спартак Тамбов»

Победы в 4 последних матчах

Победа над «Металлургом» Липецк в прошлом раунде Кубка

Забито 9 голов в последних 3 матчах

Не пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»

Матч обещает быть результативным: обе команды в отличной форме и регулярно забивают. «Кристалл-МЭЗТ» играет агрессивно в атаке, но уровень соперников до этого был ниже. «Спартак Тамбов» прибавляет от матча к матчу и показывает зрелый, сбалансированный футбол. В этой паре стоит ожидать обмена голами и, вероятно, победы гостей за счeт более высокого класса. Однако домашний фактор может позволить «Кристаллу» забить хотя бы один мяч.

