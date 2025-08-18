Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Спартак Тамбов» примет «Металлург Липецк». Обе команды представляют Вторую лигу и показывают уверенную игру в сезоне. Хозяева отличаются надeжной обороной, а гости – более вариативной атакой. На кону – выход в следующий этап престижного турнира, а значит, мотивации будет предостаточно у обеих сторон.

«Спартак Тамбов»

Тамбовская команда постепенно набирает форму: в последних пяти играх она проиграла лишь однажды, пропустив всего два мяча. Особенно стабильно выглядит оборона – в среднем 0.40 пропущенных гола за матч. Также «Спартак Тамбов» забивает регулярно: 1.20 гола за игру – скромный, но стабильный показатель. Команда особенно уверенно выступила против «Орла» (2:0) и «Кванта» (3:1), что демонстрирует потенциал при игре против сопоставимых по уровню соперников.

«Металлург Липецк»

Гости из Липецка не проигрывают в 12 из 14 последних матчей и выглядят значительно мощнее в атаке: 9 голов в 5 встречах, в среднем 1.80 за игру. Команда уверенно обыграла «Строгино» (3:0) и «Ротор-2» (2:0), а также добилась ничьей с сильным «Динамо СПб» (2:2). При этом оборона также достаточно надeжна – всего 0.80 пропущенных гола за матч. Это делает «Металлург Липецк» потенциальным фаворитом в противостоянии.

Факты о командах

«Спартак Тамбов»

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает всего 0.40 гола за матч

Не проиграл в трeх последних матчах

Имеет позитивную динамику домашних встреч

«Металлург Липецк»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает 0.80 гола за матч

Забивает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч

Матч обещает быть достаточно упорным: «Спартак Тамбов» отличается надeжной игрой в защите, а «Металлург Липецк» демонстрирует высокий атакующий потенциал. Однако стоит учитывать, что в Кубке мотивация повышена, и команды часто играют более аккуратно. При этом «Металлург» стабильно набирает очки на выезде и лучше готов в атакующем плане, что может стать ключевым фактором. Вероятен сдержанный сценарий с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки