«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74

18 августа 2025 8:09
Спартак Т - Металлург Л
19 авг. 2025, вторник 19:15 | Россия. Кубок, 2 раунд
1.74
Победа «Металлурга Липецк» с форой (0)
Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Спартак Тамбов» примет «Металлург Липецк». Обе команды представляют Вторую лигу и показывают уверенную игру в сезоне. Хозяева отличаются надeжной обороной, а гости – более вариативной атакой. На кону – выход в следующий этап престижного турнира, а значит, мотивации будет предостаточно у обеих сторон.

«Спартак Тамбов»

Тамбовская команда постепенно набирает форму: в последних пяти играх она проиграла лишь однажды, пропустив всего два мяча. Особенно стабильно выглядит оборона – в среднем 0.40 пропущенных гола за матч. Также «Спартак Тамбов» забивает регулярно: 1.20 гола за игру – скромный, но стабильный показатель. Команда особенно уверенно выступила против «Орла» (2:0) и «Кванта» (3:1), что демонстрирует потенциал при игре против сопоставимых по уровню соперников.

«Металлург Липецк»

Гости из Липецка не проигрывают в 12 из 14 последних матчей и выглядят значительно мощнее в атаке: 9 голов в 5 встречах, в среднем 1.80 за игру. Команда уверенно обыграла «Строгино» (3:0) и «Ротор-2» (2:0), а также добилась ничьей с сильным «Динамо СПб» (2:2). При этом оборона также достаточно надeжна – всего 0.80 пропущенных гола за матч. Это делает «Металлург Липецк» потенциальным фаворитом в противостоянии.

Факты о командах

«Спартак Тамбов»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает всего 0.40 гола за матч
  • Не проиграл в трeх последних матчах
  • Имеет позитивную динамику домашних встреч

«Металлург Липецк»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает 0.80 гола за матч
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
3
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1.33
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Металлург Л
2 : 1
21.06.2025
Спартак Т
Россия. Вторая лига. Группа 3, 15 тур
Металлург Л
0 : 1
08.10.2022
Спартак Т
Россия. Вторая лига. Группа 3, 5 тур
Спартак Т
1 : 2
10.08.2022
Металлург Л

Прогноз на матч

Матч обещает быть достаточно упорным: «Спартак Тамбов» отличается надeжной игрой в защите, а «Металлург Липецк» демонстрирует высокий атакующий потенциал. Однако стоит учитывать, что в Кубке мотивация повышена, и команды часто играют более аккуратно. При этом «Металлург» стабильно набирает очки на выезде и лучше готов в атакующем плане, что может стать ключевым фактором. Вероятен сдержанный сценарий с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Металлурга Липецк» с форой (0) – коэффициент 1.74
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72

1.74
Победа «Металлурга Липецк» с форой (0)
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Кубок Металлург Л Спартак Т
