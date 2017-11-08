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    Андрей Часовских

    #15 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Часовских
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 мая 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 200
    тыс
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