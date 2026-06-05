6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Родина-М» и «Строгино».

«Родина-М»

Московская «Родина-М» занимает 11-е место и показывает нестабильные результаты. Главная проблема команды – оборона: «Родина» пропускает в 16 из 18 последних матчей, в среднем 1.40 гола за 5 игр. Атака тоже оставляет желать лучшего – всего 0.80 гола в среднем за 5 матчей. В прошлом туре неожиданная выездная победа над «СКА-Хабаровск-2» (2:0). В личной встрече в августе прошлого года «Родина» разгромила «Строгино» со счeтом 6:0, что даeт хозяевам психологическое преимущество.

«Строгино»

«Строгино» находится в зоне вылета на 15-м месте и не может выиграть на выезде уже 7 матчей подряд. Атака у гостей неплохая – 1.40 гола в среднем за 5 игр, забивают в 5 из 7 последних матчей. Однако оборона дырявая – 1.60 пропущенных, причeм «Строгино» пропускает в 6 из 8 последних встреч. В прошлом туре ничья с «Металлургом» Липецк (2:2). Гости будут пытаться прервать свою ужасную выездную серию, но их защита вызывает серьeзные опасения.

Факты о командах

«Родина-М»

11-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Антон Камышенко (5)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 16 из 18 последних матчей

Победа над «СКА-Хабаровск-2» (2:0)

Разгром «Строгино» (6:0) в августе 2025 года

«Строгино»

15-е место, 6 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Комаров (2)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.60 пропущено

7 гостевых матчей без побед подряд

Забивают в 5 из 7 матчей

Пропускают в 6 из 8 матчей

Ничья с «Металлургом» Липецк (2:2)

Прогноз на матч «Родина-М» – «Строгино»

Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают серьeзные проблемы в обороне. «Родина-М» имеет психологическое преимущество после разгрома «Строгино» 6:0 в прошлом сезоне, а гости, в свою очередь, не могут выиграть на выезде уже 7 матчей подряд. Учитывая, что «Строгино» стабильно забивает, но много пропускает, а «Родина» только что одержала уверенную победу, хозяева выглядят предпочтительнее. Однако голы, скорее всего, будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки