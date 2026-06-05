6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Родина-М» и «Строгино».
«Родина-М»
Московская «Родина-М» занимает 11-е место и показывает нестабильные результаты. Главная проблема команды – оборона: «Родина» пропускает в 16 из 18 последних матчей, в среднем 1.40 гола за 5 игр. Атака тоже оставляет желать лучшего – всего 0.80 гола в среднем за 5 матчей. В прошлом туре неожиданная выездная победа над «СКА-Хабаровск-2» (2:0). В личной встрече в августе прошлого года «Родина» разгромила «Строгино» со счeтом 6:0, что даeт хозяевам психологическое преимущество.
«Строгино»
«Строгино» находится в зоне вылета на 15-м месте и не может выиграть на выезде уже 7 матчей подряд. Атака у гостей неплохая – 1.40 гола в среднем за 5 игр, забивают в 5 из 7 последних матчей. Однако оборона дырявая – 1.60 пропущенных, причeм «Строгино» пропускает в 6 из 8 последних встреч. В прошлом туре ничья с «Металлургом» Липецк (2:2). Гости будут пытаться прервать свою ужасную выездную серию, но их защита вызывает серьeзные опасения.
Факты о командах
«Родина-М»
- 11-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Антон Камышенко (5)
- За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено
- Пропускают в 16 из 18 последних матчей
- Победа над «СКА-Хабаровск-2» (2:0)
- Разгром «Строгино» (6:0) в августе 2025 года
«Строгино»
- 15-е место, 6 очков, лучший бомбардир: Дмитрий Комаров (2)
- За 5 матчей: 1.40 забито, 1.60 пропущено
- 7 гостевых матчей без побед подряд
- Забивают в 5 из 7 матчей
- Пропускают в 6 из 8 матчей
- Ничья с «Металлургом» Липецк (2:2)
Прогноз на матч «Родина-М» – «Строгино»
Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают серьeзные проблемы в обороне. «Родина-М» имеет психологическое преимущество после разгрома «Строгино» 6:0 в прошлом сезоне, а гости, в свою очередь, не могут выиграть на выезде уже 7 матчей подряд. Учитывая, что «Строгино» стабильно забивает, но много пропускает, а «Родина» только что одержала уверенную победу, хозяева выглядят предпочтительнее. Однако голы, скорее всего, будут с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Победа «Родины-М» – коэффициент 1.85
- Обе забьют – да