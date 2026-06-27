Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак Т - Волна: обзор матча 27 июня 2026

Спартак Т
27.06.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
0 : 2
Завершен
Волна
23' Д. Кайков 46' Н. Чугунов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак Т - Волна
Завершен
80'
Замена
Александр Волков ️️️️➡️️ Максим Гаврилов
80'
Замена
Руслан Казаков ️️️️➡️️ Денис Кайков
73'
Замена
Михаил Казимир ️️️️➡️️ Евгений Рагулкин
Замена
Андрей Боковой ️️️️➡️️ Александр Миронов
72'
Замена
Иван Ставцев ️️️️➡️️ Кирилл Житлов
72'
Желтая карточка
Даниил Гурченко
67'
Замена
Андрей Малолетов ️️️️➡️️ Михаил Осинов
60'
Замена
Максим Сергеев ️️️️➡️️ Роман Петров
60'
Замена
Андрей Часовских ️️️️➡️️ Дмитрий Купцов
60'
51'
Замена
Иван Ананьев ️️️️➡️️ Эрик Губиев
47'
Замена
Артем Абрамов ️️️️➡️️ Иван Северянов
46'
ГОЛ! 0:2! Никита Чугунов
Пас отдал Максим Гаврилов
Желтая карточка
Кирилл Житлов
29'
23'
ГОЛ! 0:1! Денис Кайков
Пас отдал Гоча Гогричиани
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
49
Александр Миронов
ЛЗ
4
Марат Багдаев
ЛЗ
5
Мурад Омаров
ЛЗ
78
Иван Бзикадзе
ПЗ
81
Михаил Осинов
ПЗ
41
Айрат Хабибулин
ПЗ
7
Кирилл Житлов
ЛП
98
Роман Петров
ЦП
11
Даниил Гурченко
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Волна
22
Дмитрий Ребров
ВР
21
Денис Кайков
ЛЗ
99
Иван Савицкий
ЛЗ
74
Арсений Ягодкин
ПЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
90
Иван Северянов
ЛП
9
Гоча Гогричиани
ЛП
88
Александр Попович
ЦП
76
Максим Гаврилов
ПП
91
Никита Чугунов
ПП
11
Евгений Рагулкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прошин
Спартак Т
40
Павел Ходеев
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
31
Артем Миронов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
11
Максим Сергеев
ЦЗ
88
Константин Колесников
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦЗ
9
Андрей Малолетов
ЦЗ
Волна
4
Артем Абрамов
ЦЗ
1
Иван Мигунов
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
52
Иван Ананьев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦЗ
74
Михаил Казимир
ЦЗ
14
Алексей Титков
ЦЗ
8
Михаил Заботкин
ЦЗ
3-2-3-1
71
Бондарь
81
Осинов
49
Миронов
4
Багдаев
5
Омаров
41
Хабибулин
7
Житлов
98
Петров
11
Гурченко
80
Купцов
4-5-1
22
Ребров
77
Губиев
74
Ягодкин
21
Кайков
99
Савицкий
91
Чугунов
76
Гаврилов
90
Северянов
88
Попович
9
Гогричиани
11
Рагулкин
7
Житлов
88
Ставцев
88
Ставцев
7
Житлов
49
Миронов
11
Боковой
11
Боковой
49
Миронов
98
Петров
11
Сергеев
11
Сергеев
98
Петров
80
Купцов
15
Часовских
15
Часовских
80
Купцов
81
Осинов
9
Малолетов
9
Малолетов
81
Осинов
90
Северянов
4
Абрамов
4
Абрамов
90
Северянов
76
Гаврилов
30
Волков
30
Волков
76
Гаврилов
77
Губиев
52
Ананьев
52
Ананьев
77
Губиев
21
Кайков
47
Казаков
47
Казаков
21
Кайков
11
Рагулкин
74
Казимир
74
Казимир
11
Рагулкин
Остались в запасе
Спартак Т
Волна
40
Павел Ходеев
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
31
Артем Миронов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
88
Константин Колесников
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
1
Иван Мигунов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
14
Алексей Титков
ЦЗ
8
Михаил Заботкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Прошин
Остались в запасе
40
Павел Ходеев
ЦЗ
1
Александр Баженов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
31
Артем Миронов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
88
Константин Колесников
ЦЗ
Остались в запасе
1
Иван Мигунов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ЦЗ
14
Алексей Титков
ЦЗ
8
Михаил Заботкин
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Главный тренер
Андрей Прошин
Статистика матча Спартак Т - Волна
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак Т
Волна
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Спартак Т
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+