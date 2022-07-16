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    Андрей Прошин

    Тренер
    Имя Андрей
    Фамилия Прошин
    Команды Олимп-Долгопрудный-2, Космос
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 февраля 1985
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Космос 22 12 7 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Зенит 0 : 3 Космос
    24.07.2022 Космос 6 : 0 Балашиха
    31.07.2022 Космос 1 : 2 Калуга
    05.08.2022 Салют 2 : 1 Космос
    10.08.2022 Космос 0 : 1 Сокол
    14.08.2022 Знамя 1 : 0 Космос
    24.08.2022 Космос 0 : 1 Динамо Вл
    27.08.2022 Космос 2 : 2 СКА-Хабаровск-2
    04.09.2022 Коломна 2 : 0 Космос
    10.09.2022 Космос 0 : 0 Химки-2
    18.09.2022 Сатурн 1 : 5 Космос
    22.09.2022 Космос 2 : 1 Сатурн
    26.09.2022 Химки-2 2 : 3 Космос
    30.09.2022 Космос 6 : 2 Коломна
    08.10.2022 СКА-Хабаровск-2 2 : 4 Космос
    11.10.2022 Динамо Вл 2 : 1 Космос
    19.10.2022 Космос 4 : 0 Знамя
    23.10.2022 Сокол 0 : 2 Космос
    30.10.2022 Космос 2 : 2 Салют
    05.11.2022 Калуга 1 : 3 Космос
    09.11.2022 Балашиха 1 : 4 Космос
    13.11.2022 Космос 5 : 2 Зенит
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