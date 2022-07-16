Андрей Прошин
Тренер
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Прошин
|Команды
|Олимп-Долгопрудный-2, Космос
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 февраля 1985
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Прошин
|Команды
|Олимп-Долгопрудный-2, Космос
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 февраля 1985
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Космос
|22
|12
|7
|3
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Зенит
|0 : 3
|Космос
|24.07.2022
|Космос
|6 : 0
|Балашиха
|31.07.2022
|Космос
|1 : 2
|Калуга
|05.08.2022
|Салют
|2 : 1
|Космос
|10.08.2022
|Космос
|0 : 1
|Сокол
|14.08.2022
|Знамя
|1 : 0
|Космос
|24.08.2022
|Космос
|0 : 1
|Динамо Вл
|27.08.2022
|Космос
|2 : 2
|СКА-Хабаровск-2
|04.09.2022
|Коломна
|2 : 0
|Космос
|10.09.2022
|Космос
|0 : 0
|Химки-2
|18.09.2022
|Сатурн
|1 : 5
|Космос
|22.09.2022
|Космос
|2 : 1
|Сатурн
|26.09.2022
|Химки-2
|2 : 3
|Космос
|30.09.2022
|Космос
|6 : 2
|Коломна
|08.10.2022
|СКА-Хабаровск-2
|2 : 4
|Космос
|11.10.2022
|Динамо Вл
|2 : 1
|Космос
|19.10.2022
|Космос
|4 : 0
|Знамя
|23.10.2022
|Сокол
|0 : 2
|Космос
|30.10.2022
|Космос
|2 : 2
|Салют
|05.11.2022
|Калуга
|1 : 3
|Космос
|09.11.2022
|Балашиха
|1 : 4
|Космос
|13.11.2022
|Космос
|5 : 2
|Зенит