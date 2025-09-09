Введите ваш ник на сайте
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

09 сентября 2025 8:54
Волна - Тюмень
10 сент. 2025, среда 16:00 | Россия. Кубок, 3 раунд
1.75
Победа «Тюмени»
10 сентября в FONBET Кубке России встретятся «Волна Ковернино» и «Тюмень». Хозяева уповают на дисциплину в обороне, гости – на высокий темп и реализацию в атаке.

«Волна Ковернино»

Команда прошла «Торпедо Миасс» благодаря серии пенальти, но в целом испытывает серьeзные трудности впереди. За последние пять игр – всего 2 забитых при 7 пропущенных, в среднем 0.40 и 1.40 соответственно. «Волна» держит низкий блок, но часто теряет первый пас и редко выходит на опасные удары. Основные шансы строятся на стандартах и редких фланговых прорывах, что делает атаки предсказуемыми. Плюс – характер и готовность бороться до конца, минус – слабая результативность и нехватка ширины в атаке.

«Тюмень»

Гости выглядят гораздо увереннее: 14 голов в последних пяти матчах (2.80 в среднем), при 6 пропущенных. В кубке был разгром «Ильпара» (4:1), в лиге – победы над «Аланией» (2:1) и «Динамо-2» (6:0). «Тюмень» хорошо разыгрывает через полуфланги, активно использует прострелы и подборы у чужой штрафной. Команда регулярно забивает (13 из 15 последних матчей) и умеет подстраиваться под разный ритм. Проблемы остаются в обороне: пропуски случаются в 6 из 8 последних игр, особенно при быстрых контратаках.

Факты о командах

«Волна Ковернино»

  • 2 забитых и 7 пропущенных в 5 матчах
  • В среднем 0.40 забитого и 1.40 пропущенного
  • Прошла «Торпедо Миасс» по пенальти

«Тюмень»

  • 14 забитых и 6 пропущенных в 5 матчах
  • В среднем 2.80 забитого и 1.20 пропущенного
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 3 раунд
Волна
1 : 1
10.09.2025
Тюмень

Прогноз на матч

Разрыв в уровне очевиден: «Тюмень» значительно опаснее в атаке, создаeт много моментов и стабильно реализует их. «Волна» слишком ограничена в нападении и вряд ли сможет сдержать натиск гостей весь матч. Вероятный сценарий – голы «Тюмени» уже в первом тайме и контроль темпа. Хозяева могут надеяться только на стандарты, но на дистанции класс гостей должен сказаться. Логично ожидать победу «Тюмени» и результативный матч с акцентом на голы гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тюмени» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Тюмени» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Тюмени»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Тюмень Волна
18+
