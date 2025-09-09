10 сентября в FONBET Кубке России встретятся «Волна Ковернино» и «Тюмень». Хозяева уповают на дисциплину в обороне, гости – на высокий темп и реализацию в атаке.

«Волна Ковернино»

Команда прошла «Торпедо Миасс» благодаря серии пенальти, но в целом испытывает серьeзные трудности впереди. За последние пять игр – всего 2 забитых при 7 пропущенных, в среднем 0.40 и 1.40 соответственно. «Волна» держит низкий блок, но часто теряет первый пас и редко выходит на опасные удары. Основные шансы строятся на стандартах и редких фланговых прорывах, что делает атаки предсказуемыми. Плюс – характер и готовность бороться до конца, минус – слабая результативность и нехватка ширины в атаке.

«Тюмень»

Гости выглядят гораздо увереннее: 14 голов в последних пяти матчах (2.80 в среднем), при 6 пропущенных. В кубке был разгром «Ильпара» (4:1), в лиге – победы над «Аланией» (2:1) и «Динамо-2» (6:0). «Тюмень» хорошо разыгрывает через полуфланги, активно использует прострелы и подборы у чужой штрафной. Команда регулярно забивает (13 из 15 последних матчей) и умеет подстраиваться под разный ритм. Проблемы остаются в обороне: пропуски случаются в 6 из 8 последних игр, особенно при быстрых контратаках.

Факты о командах

«Волна Ковернино»

2 забитых и 7 пропущенных в 5 матчах

В среднем 0.40 забитого и 1.40 пропущенного

Прошла «Торпедо Миасс» по пенальти

«Тюмень»

14 забитых и 6 пропущенных в 5 матчах

В среднем 2.80 забитого и 1.20 пропущенного

Забивает в 13 из 15 последних матчей

Пропускает в 6 из 8 последних игр

Прогноз на матч

Разрыв в уровне очевиден: «Тюмень» значительно опаснее в атаке, создаeт много моментов и стабильно реализует их. «Волна» слишком ограничена в нападении и вряд ли сможет сдержать натиск гостей весь матч. Вероятный сценарий – голы «Тюмени» уже в первом тайме и контроль темпа. Хозяева могут надеяться только на стандарты, но на дистанции класс гостей должен сказаться. Логично ожидать победу «Тюмени» и результативный матч с акцентом на голы гостей.

