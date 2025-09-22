25 сентября состоится матч 4-го раунда пути регионов Кубка России, где «Волна» примет «Арсенал Тула». Обе команды подходят к этой встрече с похожими показателями результативности, но с разным уровнем опыта и турнирных задач. «Арсенал Тула» играет в Первой лиге и считается фаворитом, однако в кубковых матчах аутсайдеры нередко создают сюрпризы.
«Волна»
Команда уверенно преодолела прошлый раунд, обыграв «Тюмень» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время. В последних пяти встречах «Волна» забила 7 голов и пропустила 8, что указывает на достаточно открытый футбол и нестабильность в обороне. Особенно важно отметить, что дома команда играет смелее и забивает чаще. В среднем «Волна» показывает 1.4 забитого гола за игру при 1.6 пропущенного. Кубковые матчи для коллектива – возможность заявить о себе, и мотивация здесь будет на максимальном уровне.
«Арсенал Тула»
Туляки выступают в Первой лиге, но их форма оставляет вопросы. В последних пяти матчах команда также забила 7 мячей и пропустила 8. При этом «Арсенал Тула» отличается стабильной результативностью, забивая в 14 из 16 последних игр. Однако уязвимость в обороне очевидна – команда пропускает в каждом из пяти последних матчей, что может дать шанс сопернику. В среднем «Арсенал Тула» забивает 1.4 гола за игру и пропускает 1.6, что делает их стиль похожим на оппонента, только на более высоком уровне.
Факты о командах
«Волна»
- В 5 последних матчах забила 7 голов
- Пропустила 8 мячей за тот же период
- В среднем 1.4 гола за игру в атаке и 1.6 пропущенного
«Арсенал Тула»
- Забивает в 14 из 16 последних матчей
- В последних 5 играх забил 7 голов и пропустил 8
- Пропускает в 5 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Волна» – «Арсенал Тула»
Обе команды демонстрируют схожую статистику: забивают примерно одинаково, но при этом часто допускают ошибки в обороне. «Арсенал Тула» выглядит фаворитом за счeт более высокого уровня состава и опыта, однако «Волна» на своем поле способна дать бой. Вероятнее всего, встреча получится результативной с голами от обеих сторон. Ставки на низкий тотал здесь менее оправданы, учитывая стиль игры команд и их частые ошибки в обороне.
Рекомендации
- Обе команды забьют – коэффициент 1.83
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95