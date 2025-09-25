Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Волна - Арсенал: обзор матча 25 сентября 2025

Волна
25.09.2025, четверг, 20:00
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 3
Завершен
Арсенал
30' А. Трошечкин 34' Т. Аванесян 84' К. Богданец
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волна - Арсенал
Завершен
90' +2
Замена
Олег Исаенко ️️️️➡️️ Алексей Бердников
90' +2
Замена
Artem Lychagin ️️️️➡️️ Урош Джуранович
84'
ГОЛ! 0:3! Кирилл Богданец
72'
Замена
Илья Азявин ️️️️➡️️ Маттео Ахлинви
60'
Замена
Кирилл Богданец ️️️️➡️️ Данил Липовой
60'
Замена
Алан Цараев ️️️️➡️️ Дмитрий Сергеев
34'
ГОЛ! 0:2! Тигран Аванесян
30'
ГОЛ! 0:1! Александр Трошечкин
Пас отдал Данил Липовой
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волна
81
Олег Смирнов
ВР
99
Иван Савицкий
ЛЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Олег Макеев
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Маттео Ахлинви
ОП
5
Дмитрий Сергеев
ОП
12
Данил Липовой
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Волна
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
97
Daniil Kotelnikov
ЦП
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
22
Бахадур Соколов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
Арсенал
1
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Александр Пуцко
ЦЗ
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
3-1-1
81
Смирнов
99
Савицкий
14
Чибисов
4
Абрамов
10
Муталиев
78
Мухин
4-4-1-1
42
Мелихов
21
Бердников
31
Большаков
45
Кармаев
45
Москаленчик
59
Аванесян
5
Трошечкин
17
Ахлинви
5
Сергеев
12
Липовой
11
Джуранович
21
Бердников
44
Исаенко
44
Исаенко
21
Бердников
11
Джуранович
48
48
11
Джуранович
17
Ахлинви
24
Азявин
24
Азявин
17
Ахлинви
5
Сергеев
22
Цараев
22
Цараев
5
Сергеев
12
Липовой
19
Богданец
19
Богданец
12
Липовой
Остались в запасе
Волна
Арсенал
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
97
Daniil Kotelnikov
ЦП
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
22
Бахадур Соколов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Олег Макеев
1
Дэвид Сангаре
ВР
5
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
2
Данила Чечеткин
ЦЗ
97
Daniil Kotelnikov
ЦП
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
22
Бахадур Соколов
ЛВ
77
Михаил Костюков
ПВ
Остались в запасе
1
Дэвид Сангаре
ВР
5
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Олег Макеев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Волна - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Волна
Арсенал
Воспитанник «Спартака» сменил команду внутри Первой лиги
26 июня
1
Тульский «Арсенал» подписал 2-кратного чемпиона России в составе «Зенита»
24 июня
1
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
Тульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ
9 июня
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
Воспитанник «Спартака» сменил команду внутри Первой лиги
26 июня
1
Тульский «Арсенал» подписал 2-кратного чемпиона России в составе «Зенита»
24 июня
1
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
Тульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ
9 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Волна
Арсенал
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Волна
4 : 0
27.05.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Волна
4 : 0
27.05.2026
Ротор-2
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Арсенал
1 : 4
16.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Енисей
1 : 0
11.05.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Арсенал
2 : 2
04.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Спартак К
1 : 1
25.04.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Арсенал
0 : 0
22.04.2026
Челябинск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 