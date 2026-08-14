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«Ленинградец» – «Арсенал Тула»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

14 августа 2026 8:27
Ленинградец - Арсенал
15 авг. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
3.30
Ничья
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Матч 6-го тура Первой лиги между «Ленинградцем» и тульским «Арсеналом» пройдет 15 августа в Ленинградской области. Хозяева располагаются на 15-м месте с 4 очками, тогда как гости идут на 9-й строчке с 7 баллами. Обе команды показывают нестабильные результаты, но «Арсенал» имеет преимущество в таблице и атаке, тогда как «Ленинградец» редко забивает и часто пропускает. В очных встречах команды играют вничью в трех последних матчах, что добавляет интриги. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые попытаются использовать исторический фактор ничьих, или гости, которые стремятся улучшить свое положение в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Ленинградца» говорит прежде всего фактор домашнего поля и историческая статистика очных встреч. Команда играет вничью в трех последних матчах против «Арсенала», что дает им психологическое преимущество. Кроме того, «Арсенал» не выигрывает в восьми последних выездных матчах Первой лиги, что может сыграть на руку хозяевам. «Ленинградец» забивает в среднем 0,60 гола за последние пять игр, но при этом их атака выглядит слабой, а защита пропускает в восьми из десяти последних матчей. В последнем туре «Ленинградец» уступил «Велесу» (1-2), но до этого сыграл вничью с «Уралом» (0-0) и победил «Сочи» (2-1). Однако общая нестабильность и низкая результативность ставят под сомнение их способность добиться победы.

«Арсенал Тула» подходит к матчу с более высоким положением в таблице и лучшей атакой – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола. Гости пропускают в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола, что дает хозяевам шанс забить. Однако «Арсенал» также имеет серьезные проблемы на выезде – восемь матчей без побед в гостях в Первой лиге. В последнем туре туляки сыграли вничью с «Шинником» (2-2), а до этого победили «Торпедо» (1-0) и потерпели разгром от «Сочи» (0-5). Нестабильность и проблемы в обороне делают их уязвимыми, особенно на выезде.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Арсенал» имеет преимущество в атаке и положении в таблице, но его выездная форма оставляет желать лучшего. «Ленинградец» слаб в атаке, но дома может навязать борьбу. Учитывая, что обе команды имеют проблемы в защите и редко побеждают, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, особенно с учетом истории личных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды играют вничью в трех последних матчах, что делает ничью наиболее вероятным исходом. Текущая форма «Ленинградца» нестабильна – команда редко забивает и часто пропускает, тогда как «Арсенал» имеет проблемы на выезде (восемь матчей без побед) и много пропускает. Учитывая все факторы, матч может завершиться вничью, так как обе команды испытывают сложности с реализацией и защитой.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 3 (100%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
1
0.33
В среднем за матч
0.33
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 24 тур
Ленинградец
1 : 1
16.05.2024
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ленинградец
0 : 0
15.08.2026
Арсенал
Россия. Первая лига, 24 тур
Ленинградец
1 : 1
16.05.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 1 тур
Арсенал
0 : 0
16.07.2023
Ленинградец

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Тамариндо
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
55
Тимур Мелекесцев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Смирнов
44
Калугин
3
Ботака-Иобома
4
Кудрявцев
78
Киселев
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
14
Кенфак
32
Кулишев
77
Бачинский
3-1-3-3
42
Мелихов
4
Пенчиков
45
Кармаев
16
Крашевский
21
Раздорских
77
Плотников
8
Шамкин
17
Горбунов
11
Магомедов
99
Глушков
25
Бирюков
3
Ботака-Иобома
37
Исаев
37
Исаев
3
Ботака-Иобома
78
Киселев
2
2
78
Киселев
5
Морозов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
5
Морозов
14
Кенфак
9
Першин
9
Першин
14
Кенфак
77
Бачинский
11
Яковлев
11
Яковлев
77
Бачинский
8
Шамкин
7
Тамариндо
7
Тамариндо
8
Шамкин
11
Магомедов
55
Мелекесцев
55
Мелекесцев
11
Магомедов
25
Бирюков
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
25
Бирюков
Остались в запасе
Ленинградец
Арсенал
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Дмитрий Гунько

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют серьезные проблемы: «Ленинградец» слабо забивает (0,60 гола за игру), а «Арсенал» не выигрывает в восьми последних выездных матчах и много пропускает. История личных встреч также говорит в пользу ничейного исхода – три последние игры между этими соперниками завершились вничью. Ожидаем, что команды не смогут выявить сильнейшего и разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,30.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Арсеналом Тула» состоится 15 августа 2026 года в Ленинградской области и начнется в 16-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ленинградец» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн

3.30
Ничья
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Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Арсенал Ленинградец
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