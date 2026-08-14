Матч 6-го тура Первой лиги между «Ленинградцем» и тульским «Арсеналом» пройдет 15 августа в Ленинградской области. Хозяева располагаются на 15-м месте с 4 очками, тогда как гости идут на 9-й строчке с 7 баллами. Обе команды показывают нестабильные результаты, но «Арсенал» имеет преимущество в таблице и атаке, тогда как «Ленинградец» редко забивает и часто пропускает. В очных встречах команды играют вничью в трех последних матчах, что добавляет интриги. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые попытаются использовать исторический фактор ничьих, или гости, которые стремятся улучшить свое положение в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Ленинградца» говорит прежде всего фактор домашнего поля и историческая статистика очных встреч. Команда играет вничью в трех последних матчах против «Арсенала», что дает им психологическое преимущество. Кроме того, «Арсенал» не выигрывает в восьми последних выездных матчах Первой лиги, что может сыграть на руку хозяевам. «Ленинградец» забивает в среднем 0,60 гола за последние пять игр, но при этом их атака выглядит слабой, а защита пропускает в восьми из десяти последних матчей. В последнем туре «Ленинградец» уступил «Велесу» (1-2), но до этого сыграл вничью с «Уралом» (0-0) и победил «Сочи» (2-1). Однако общая нестабильность и низкая результативность ставят под сомнение их способность добиться победы.

«Арсенал Тула» подходит к матчу с более высоким положением в таблице и лучшей атакой – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола. Гости пропускают в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола, что дает хозяевам шанс забить. Однако «Арсенал» также имеет серьезные проблемы на выезде – восемь матчей без побед в гостях в Первой лиге. В последнем туре туляки сыграли вничью с «Шинником» (2-2), а до этого победили «Торпедо» (1-0) и потерпели разгром от «Сочи» (0-5). Нестабильность и проблемы в обороне делают их уязвимыми, особенно на выезде.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Арсенал» имеет преимущество в атаке и положении в таблице, но его выездная форма оставляет желать лучшего. «Ленинградец» слаб в атаке, но дома может навязать борьбу. Учитывая, что обе команды имеют проблемы в защите и редко побеждают, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, особенно с учетом истории личных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды играют вничью в трех последних матчах, что делает ничью наиболее вероятным исходом. Текущая форма «Ленинградца» нестабильна – команда редко забивает и часто пропускает, тогда как «Арсенал» имеет проблемы на выезде (восемь матчей без побед) и много пропускает. Учитывая все факторы, матч может завершиться вничью, так как обе команды испытывают сложности с реализацией и защитой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют серьезные проблемы: «Ленинградец» слабо забивает (0,60 гола за игру), а «Арсенал» не выигрывает в восьми последних выездных матчах и много пропускает. История личных встреч также говорит в пользу ничейного исхода – три последние игры между этими соперниками завершились вничью. Ожидаем, что команды не смогут выявить сильнейшего и разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,30.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Арсеналом Тула» состоится 15 августа 2026 года в Ленинградской области и начнется в 16-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.