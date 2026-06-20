Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рязань - Спартак Т: обзор матча 20 июня 2026

Рязань
20.06.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
1 : 2
Завершен
Спартак Т
41' Н. Погребнев
15' Д. Купцов (П) 65' Р. Петров (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рязань - Спартак Т
Завершен
Желтая карточка
Денис Перфилов
90' +3
Замена
Дмитрий Герасев ️️️️➡️️ Максим Мишутин
90'
Замена
Илья Тарасов ️️️️➡️️ Евгений Евгеньев
90'
Замена
Денис Перфилов ️️️️➡️️ Артем Котов
81'
Желтая карточка
Дмитрий Хохлов
78'
78'
Замена
Андрей Боковой ️️️️➡️️ Дмитрий Купцов
74'
Замена
Вячеслав Фролов ️️️️➡️️ Артем Миронов
68'
Замена
Иван Ставцев ️️️️➡️️ Айрат Хабибулин
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Роман Петров
Замена
Дмитрий Хохлов ️️️️➡️️ Милан Умаев
63'
60'
Желтая карточка
Айрат Хабибулин
54'
Желтая карточка
Дмитрий Купцов
46'
Замена
Андрей Малолетов ️️️️➡️️ Александр Миронов
46'
Замена
Максим Сергеев ️️️️➡️️ Кирилл Житлов
Желтая карточка
Никита Погребнев
42'
ГОЛ! 1:1! Никита Погребнев
Пас отдал Евгений Евгеньев
41'
31'
Желтая карточка
Кирилл Житлов
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Дмитрий Купцов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
76
Арсений Прокуроров
ЛЗ
18
Александр Барков
ЛЗ
8
Артем Боровицкий
ЛЗ
82
Святослав Цесь
ПЗ
44
Роман Шишков
ПЗ
58
Максим Мишутин
ПЗ
87
Евгений Евгеньев
ЛП
21
Артем Котов
ЦП
6
Милан Умаев
ПП
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Спартак Т
71
Андрей Бондарь
ВР
5
Мурад Омаров
ЛЗ
31
Артем Миронов
ЛЗ
7
Кирилл Житлов
ЛЗ
4
Марат Багдаев
ПЗ
78
Иван Бзикадзе
ПЗ
49
Александр Миронов
ПЗ
98
Роман Петров
ЛП
41
Айрат Хабибулин
ЦП
11
Даниил Гурченко
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Рязань
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦЗ
Спартак Т
1
Александр Баженов
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
88
Иван Ставцев
ЦЗ
11
Андрей Боковой
ЦЗ
11
Максим Сергеев
ЦЗ
9
Андрей Малолетов
ЦЗ
77
Иван Поспелов
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
3-2-3-1
13
Жужнев
44
Шишков
76
Прокуроров
18
Барков
8
Боровицкий
58
Мишутин
87
Евгеньев
21
Котов
6
Умаев
11
Погребнев
3-2-3-1
71
Бондарь
78
Бзикадзе
5
Омаров
31
Миронов
49
Миронов
7
Житлов
11
Гурченко
41
Хабибулин
98
Петров
80
Купцов
58
Мишутин
0
Герасев
0
Герасев
58
Мишутин
87
Евгеньев
99
Тарасов
99
Тарасов
87
Евгеньев
21
Котов
4
Перфилов
4
Перфилов
21
Котов
6
Умаев
25
Хохлов
25
Хохлов
6
Умаев
31
Миронов
29
Фролов
29
Фролов
31
Миронов
41
Хабибулин
88
Ставцев
88
Ставцев
41
Хабибулин
80
Купцов
11
Боковой
11
Боковой
80
Купцов
7
Житлов
11
Сергеев
11
Сергеев
7
Житлов
49
Миронов
9
Малолетов
9
Малолетов
49
Миронов
Остались в запасе
Рязань
Спартак Т
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
1
Александр Баженов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
77
Иван Поспелов
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Остались в запасе
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
18
Veniamin Vasilchenko
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Баженов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
77
Иван Поспелов
ЦЗ
8
Владислав Конырев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Главный тренер
Михаил Пилипко
Статистика матча Рязань - Спартак Т
3
3
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
20
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Рязань
Спартак Т
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Рязань
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+