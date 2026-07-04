Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рязань - СКА-Хабаровск-2: обзор матча 04 июля 2026

Рязань
04.07.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск-2
19' А. Барков 52' Н. Погребнев 73' Н. Погребнев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рязань - СКА-Хабаровск-2
Завершен
Замена
Никита Сатаров ️️️️➡️️ Максим Мишутин
78'
Замена
Илья Тарасов ️️️️➡️️ Евгений Евгеньев
77'
ГОЛ! 3:0! Никита Погребнев
73'
72'
Замена
Валентин Мокров ️️️️➡️️ Александр Максименко
61'
Замена
Александр Кузнецов ️️️️➡️️ Нуртилек Сулайманов
58'
Замена
Аслан Гояев ️️️️➡️️ Андрей Путилов
55'
Замена
Василий Пилюгин ️️️️➡️️ Давид Бекоев
ГОЛ! 2:0! Никита Погребнев
Пас отдал Евгений Евгеньев
52'
Замена
Дмитрий Хохлов ️️️️➡️️ Артем Котов
50'
Замена
Дмитрий Герасев ️️️️➡️️ Милан Умаев
50'
Замена
Денис Перфилов ️️️️➡️️ Роман Петрухин
39'
ГОЛ! 1:0! Александр Барков
Пас отдал Никита Погребнев
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
44
Роман Шишков
ЛЗ
18
Александр Барков
ЛЗ
8
Артем Боровицкий
ЛЗ
15
Роман Петрухин
ПЗ
76
Арсений Прокуроров
ПЗ
58
Максим Мишутин
ПЗ
21
Артем Котов
ЛП
6
Милан Умаев
ЦП
87
Евгений Евгеньев
ПП
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
СКА-Хабаровск-2
65
Андрей Бойко
ВР
87
Артур Копылов
ЛЗ
67
Николай Кураленя
ЛЗ
66
Давид Бекоев
ЛЗ
96
Александр Максименко
ПЗ
63
Даниил Борисов
ПЗ
22
Андрей Путилов
ПЗ
86
Кирилл Мордасов
ЛП
34
Нуртилек Сулайманов
ПП
97
Владислав Зых
ЦФ
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Марат Хозиев
Рязань
99
Илья Тарасов
ЦЗ
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
СКА-Хабаровск-2
52
Владимир Быков
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
3-2-3-1
13
Жужнев
76
Прокуроров
44
Шишков
18
Барков
8
Боровицкий
58
Мишутин
21
Котов
6
Умаев
87
Евгеньев
11
Погребнев
3-2-2-2
65
Бойко
63
Борисов
87
Копылов
67
Кураленя
22
Путилов
66
Бекоев
34
Сулайманов
86
Мордасов
23
Бурдаков
97
Зых
87
Евгеньев
99
Тарасов
99
Тарасов
87
Евгеньев
6
Умаев
0
Герасев
0
Герасев
6
Умаев
21
Котов
25
Хохлов
25
Хохлов
21
Котов
15
Петрухин
4
Перфилов
4
Перфилов
15
Петрухин
58
Мишутин
88
Сатаров
88
Сатаров
58
Мишутин
22
Путилов
27
Гояев
27
Гояев
22
Путилов
96
Максименко
69
Мокров
69
Мокров
96
Максименко
66
Бекоев
24
Пилюгин
24
Пилюгин
66
Бекоев
34
Сулайманов
57
Кузнецов
57
Кузнецов
34
Сулайманов
Остались в запасе
Рязань
СКА-Хабаровск-2
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
52
Владимир Быков
ЦЗ
Главный тренер
Марат Хозиев
Остались в запасе
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
19
Даниил Авдеев
ЦЗ
Остались в запасе
52
Владимир Быков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Главный тренер
Марат Хозиев
Статистика матча Рязань - СКА-Хабаровск-2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
6
4
Офсайды
3
2
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
V. Latsviev
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Рязань
СКА-Хабаровск-2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Рязань
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+