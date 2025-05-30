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Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 15:52
СКА-Хабаровск-2 - Знамя Труда
31 мая 2025, суббота 07:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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8.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Знамя Труда»
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31 мая на стадионе имени Ленина в Хабаровске состоится матч 10-го тура Второй лиги Б, где «СКА-Хабаровск-2» примет «Знамя Труда». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и демонстрируют диаметрально противоположную форму. В то время как хозяева борются за выживание, гости ведут активную гонку за лидерство.

«СКА-Хабаровск-2»

Резервы хабаровского клуба продолжают оставаться в зоне риска. С 7 очками после 9 туров команда занимает 13-е место. Последние три матча завершились поражениями, при этом команда пропускает стабильно – в среднем 2.40 гола за игру за последние 5 туров.При этом есть проблески в атаке – 7 забитых мячей за те же 5 матчей, причeм Максим Кутовой стал настоящим открытием, оформив 4 гола всего в 3 встречах. Тем не менее оборонительные провалы остаются главной проблемой. У команды отсутствует баланс между линиями, и даже домашний матч вряд ли даст существенное преимущество.

«Знамя Труда»

Команда из Орехово-Зуево проводит отличный отрезок, выиграв 4 матча подряд. За этот период коллектив забил 14 мячей – в среднем по 2.80 за игру – и при этом пропустил лишь трижды. Это позволило «Знамени Труда» подняться на 5-е место с 16 очками после 9 туров.Команда демонстрирует зрелую игру с хорошей реализацией моментов и плотной обороной. За пределами своего поля «Знамя Труда» также стабильно набирает очки, включая уверенные победы над «Квантом» (5:0) и «Родиной-М» (3:1). Учитывая текущую форму и психологическую уверенность, гости выглядят фаворитами встречи.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск-2»

  • Проиграл 3 последних матча
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Лучший бомбардир: Максим Кутовой (4 гола за 3 матча)

«Знамя Труда»

  • 4 победы подряд в чемпионате
  • Забивает в среднем 2.80 гола за матч
  • Пропускает в среднем всего 0.60 гола за матч
  • Уверенно играет в гостях, включая две крупные победы

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»

Разница в текущей форме и качестве игры между командами очевидна. «Знамя Труда» находится на ходу, уверенно забивает и надежно действует в обороне. «СКА-Хабаровск-2» нестабилен, особенно в защите. При этом хозяева способны зацепиться за гол усилиями Кутового. Учитывая атакующий стиль гостей и открытый футбол со стороны хозяев, возможен результативный матч с уверенной победой «Знамени Труда».

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Знамя Труда»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Знамя Труда» – коэффициент 8.00
  • Победа «Знамя Труда» с форой (-1) – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

8.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Знамя Труда»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Знамя Труда СКА-Хабаровск-2
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