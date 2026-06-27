Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шумбрат - Рязань: обзор матча 27 июня 2026

Шумбрат
27.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
2 : 0
Завершен
Рязань
13' С. Басыров 85' Р. Юсупов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шумбрат - Рязань
Завершен
90'
Замена
Илья Тарасов ️️️️➡️️ Евгений Евгеньев
90'
Замена
Дмитрий Герасев ️️️️➡️️ Максим Мишутин
Замена
Максим Терентьев ️️️️➡️️ Александр Голубцов
86'
Замена
Динар Хайбуллин ️️️️➡️️ Владислав Поляков
86'
ГОЛ! 2:0! Радик Юсупов
Пас отдал Артем Молодцов
85'
Желтая карточка
Александр Голубцов
75'
Замена
Александр Ермаков ️️️️➡️️ Станислав Басыров
74'
69'
Замена
Дмитрий Хохлов ️️️️➡️️ Артем Котов
57'
Желтая карточка
Святослав Цесь
Желтая карточка
Артем Молодцов
55'
Желтая карточка
Артем Ломухин
53'
46'
Замена
Александр Барков ️️️️➡️️ Милан Умаев
Замена
Артем Ломухин ️️️️➡️️ Дмитрий Абросимов
46'
Желтая карточка
Дмитрий Абросимов
40'
37'
Желтая карточка
Арсений Прокуроров
Желтая карточка
Тимур Хамидуллин
28'
ГОЛ! 1:0! Станислав Басыров
Пас отдал Владислав Поляков
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шумбрат
35
Максим Айсин
ВР
27
Артем Молодцов
ЛЗ
7
Владислав Поляков
ЛЗ
4
Тимур Хамидуллин
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
33
Кирилл Карпов
ПЗ
43
Александр Голубцов
ПЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
12
Владислав Сайгушев
ЦП
20
Дмитрий Абросимов
ЦФ
25
Станислав Басыров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
44
Роман Шишков
ЛЗ
82
Святослав Цесь
ЛЗ
58
Максим Мишутин
ЛЗ
15
Роман Петрухин
ПЗ
76
Арсений Прокуроров
ПЗ
8
Артем Боровицкий
ПЗ
6
Милан Умаев
ЛП
21
Артем Котов
ЦП
87
Евгений Евгеньев
ПП
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Шумбрат
22
Артем Ломухин
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
11
Дмитрий Сысуев
ЦЗ
18
Александр Ермаков
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
Рязань
18
Александр Барков
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
3-2-1-2
35
Айсин
27
Молодцов
7
Поляков
44
Чубукин
4
Хамидуллин
11
Юсупов
12
Сайгушев
25
Басыров
20
Абросимов
3-2-3-1
13
Жужнев
76
Прокуроров
44
Шишков
82
Цесь
8
Боровицкий
58
Мишутин
87
Евгеньев
21
Котов
6
Умаев
11
Погребнев
20
Абросимов
22
Ломухин
22
Ломухин
20
Абросимов
25
Басыров
18
Ермаков
18
Ермаков
25
Басыров
43
Голубцов
37
Терентьев
37
Терентьев
43
Голубцов
7
Поляков
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
7
Поляков
6
Умаев
18
Барков
18
Барков
6
Умаев
21
Котов
25
Хохлов
25
Хохлов
21
Котов
87
Евгеньев
99
Тарасов
99
Тарасов
87
Евгеньев
58
Мишутин
0
Герасев
0
Герасев
58
Мишутин
Остались в запасе
Шумбрат
Рязань
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
11
Дмитрий Сысуев
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Остались в запасе
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
11
Дмитрий Сысуев
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
16
Александр Лещаков
ЦЗ
Остались в запасе
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Главный тренер
Юрий Кулешов
Статистика матча Шумбрат - Рязань
5
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
10
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
V. Smirnov
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
Все
Шумбрат
Рязань
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
2025.07.24 17:22
1
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Шумбрат
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+