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    Кирилл Карпов

    #33 | Защитник
    Имя Кирилл
    Фамилия Карпов
    Состав Без клуба
    Родной город Коряжма
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 100
    тыс
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