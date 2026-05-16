Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шумбрат - Металлург Л: обзор матча 16 мая 2026

Шумбрат
16.05.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
2 : 5
Завершен
Металлург Л
52' Т. Хамидуллин 81' А. Молодцов 90+6' К. Карпов (П)
14' Д. Семин 17' В. Ермилов 68' Д. Савин 89' А. Муамба Нтумба (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шумбрат - Металлург Л
Завершен
90' +6
Красная карточка
Шота Чихрадзе
ГОЛ с пенальти! 3:4! Кирилл Карпов
90' +6
90' +4
Желтая карточка
Ильнур Бадрдтинов
Замена
Ildar Nugaev ️️️️➡️️ Владислав Поляков
89'
89'
ГОЛ с пенальти! 2:4! Артем Муамба Нтумба
Желтая карточка
Тимур Хамидуллин
87'
Желтая карточка
Радик Юсупов
84'
ГОЛ! 2:3! Артем Молодцов
81'
Желтая карточка
Владислав Поляков
80'
78'
Замена
Иван Сазонов ️️️️➡️️ Алексей Скворцов
78'
Замена
Егор Ананьев ️️️️➡️️ Дмитрий Савин
Желтая карточка
Алексей Чубукин
74'
Замена
Дмитрий Сысуев ️️️️➡️️ Александр Голубцов
74'
Замена
Станислав Басыров ️️️️➡️️ Владислав Сайгушев
73'
70'
Замена
Артем Муамба Нтумба ️️️️➡️️ Захар Подзолков
70'
Замена
Максим Байкалов ️️️️➡️️ Денис Семин
68'
ГОЛ! 1:3! Дмитрий Савин
Пас отдал Ильнур Бадрдтинов
63'
Замена
Matvey Ivashov ️️️️➡️️ Даниил Григорьев
Замена
Артем Ломухин ️️️️➡️️ Александр Ермаков
56'
Замена
Владислав Абрамов ️️️️➡️️ Дмитрий Абросимов
56'
ГОЛ! 1:2! Тимур Хамидуллин
Пас отдал Артем Молодцов
52'
17'
ГОЛ! 0:2! Вильдан Ермилов
Пас отдал Дмитрий Савин
14'
ГОЛ! 0:1! Денис Семин
Пас отдал Вильдан Ермилов
5'
Желтая карточка
Никита Кононенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шумбрат
16
Александр Лещаков
ВР
4
Тимур Хамидуллин
ЛЗ
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
12
Владислав Сайгушев
ПЗ
18
Александр Ермаков
ЛП
7
Владислав Поляков
ПП
20
Дмитрий Абросимов
ЦФ
43
Александр Голубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
29
Ильнур Бадрдтинов
ПЗ
37
Максим Веденеев
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛП
13
Даниил Григорьев
ЛП
7
Денис Семин
ЦП
31
Захар Подзолков
ПП
28
Никита Кононенко
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Шумбрат
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
35
Максим Айсин
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
22
Артем Ломухин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
11
Дмитрий Сысуев
ЦЗ
10
Ildar Nugaev
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
25
Станислав Басыров
ЦЗ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ЦЗ
76
Егор Ананьев
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
21
Артем Муамба Нтумба
ЦЗ
27
Matvey Ivashov
ЦЗ
18
Иван Сазонов
ЦЗ
9
Максим Байкалов
ЦЗ
3-2-2-2
16
Лещаков
11
Юсупов
4
Хамидуллин
33
Карпов
44
Чубукин
12
Сайгушев
18
Ермаков
7
Поляков
43
Голубцов
20
Абросимов
4-5-1
1
Яворский
37
Веденеев
29
Бадрдтинов
24
Чихрадзе
5
Ермилов
28
Кононенко
31
Подзолков
88
Савин
7
Семин
13
Григорьев
92
Скворцов
18
Ермаков
22
Ломухин
22
Ломухин
18
Ермаков
20
Абросимов
21
Абрамов
21
Абрамов
20
Абросимов
43
Голубцов
11
Сысуев
11
Сысуев
43
Голубцов
7
Поляков
10
Nugaev
10
Nugaev
7
Поляков
12
Сайгушев
25
Басыров
25
Басыров
12
Сайгушев
88
Савин
76
Ананьев
76
Ананьев
88
Савин
31
Подзолков
21
Муамба Нтумба
21
Муамба Нтумба
31
Подзолков
13
Григорьев
27
Ivashov
27
Ivashov
13
Григорьев
92
Скворцов
18
Сазонов
18
Сазонов
92
Скворцов
7
Семин
9
Байкалов
9
Байкалов
7
Семин
Остались в запасе
Шумбрат
Металлург Л
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
35
Максим Айсин
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
16
Александр Кобзев
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
35
Максим Айсин
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
31
Вячеслав Верушкин
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ЦЗ
6
Дмитрий Боровиков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Шумбрат - Металлург Л
4
1
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
Все
Шумбрат
Металлург Л
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
2025.07.24 17:22
1
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Липецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Шумбрат
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+