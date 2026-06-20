Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротор-2 - Шумбрат: обзор матча 20 июня 2026

Ротор-2
20.06.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
0 : 1
Завершен
Шумбрат
64' В. Сайгушев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ротор-2 - Шумбрат
Завершен
90' +2
Замена
Максим Терентьев ️️️️➡️️ Александр Голубцов
87'
Замена
Динар Хайбуллин ️️️️➡️️ Владислав Поляков
Замена
Егор Тарин ️️️️➡️️ Никита Логиш
73'
69'
Замена
Александр Ермаков ️️️️➡️️ Станислав Басыров
Замена
Руслан Слепужников ️️️️➡️️ Дмитрий Локтев
65'
64'
ГОЛ! 0:1! Владислав Сайгушев
Пас отдал Артем Ломухин
Замена
Никита Логиш ️️️️➡️️ Расул Биджилов
49'
Замена
Даниил Града ️️️️➡️️ Адриан Платон
49'
45'
Замена
Артем Ломухин ️️️️➡️️ Дмитрий Абросимов
Желтая карточка
Адриан Платон
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор-2
99
Олег Лисицын
ВР
95
Степан Правкин
ЛЗ
12
Тимофей Фалченко
ЛЗ
75
Егор Кычанов
ПЗ
2
Леон Амирханян
ПЗ
18
Роман Литенко
ЛП
19
Адриан Платон
ЛП
7
Михаил Харлан
ЦП
53
Дмитрий Локтев
ПП
96
Расул Биджилов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Шумбрат
35
Максим Айсин
ВР
11
Радик Юсупов
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЛЗ
43
Александр Голубцов
ЛЗ
33
Кирилл Карпов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
4
Тимур Хамидуллин
ПЗ
7
Владислав Поляков
ЛП
12
Владислав Сайгушев
ПП
25
Станислав Басыров
ЦФ
20
Дмитрий Абросимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Ротор-2
16
Батыр Умиров
ЦЗ
14
Семен Зубарев
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦЗ
11
Никита Логиш
ЦЗ
91
Егор Тарин
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
Шумбрат
16
Александр Лещаков
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
18
Александр Ермаков
ЦЗ
11
Дмитрий Сысуев
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
22
Артем Ломухин
ЦЗ
4-4-1
99
Лисицын
12
Фалченко
75
Кычанов
95
Правкин
2
Амирханян
19
Платон
18
Литенко
7
Харлан
53
Локтев
96
Биджилов
3-2-2-2
35
Айсин
27
Молодцов
11
Юсупов
44
Чубукин
4
Хамидуллин
43
Голубцов
12
Сайгушев
7
Поляков
20
Абросимов
25
Басыров
19
Платон
28
Града
28
Града
19
Платон
96
Биджилов
11
Логиш
11
Логиш
96
Биджилов
Логиш
91
Тарин
91
Тарин
Логиш
53
Локтев
20
Слепужников
20
Слепужников
53
Локтев
7
Поляков
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
7
Поляков
43
Голубцов
37
Терентьев
37
Терентьев
43
Голубцов
25
Басыров
18
Ермаков
18
Ермаков
25
Басыров
20
Абросимов
22
Ломухин
22
Ломухин
20
Абросимов
Остались в запасе
Ротор-2
Шумбрат
16
Батыр Умиров
ЦЗ
14
Семен Зубарев
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
16
Александр Лещаков
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
11
Дмитрий Сысуев
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Остались в запасе
16
Батыр Умиров
ЦЗ
14
Семен Зубарев
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Лещаков
ЦЗ
44
Глеб Гридин
ЦЗ
21
Владислав Абрамов
ЦЗ
11
Дмитрий Сысуев
ЦЗ
6
Виталий Трофимов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Дмитрий Чернухин
Статистика матча Ротор-2 - Шумбрат
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
17
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
Зенит
Новости команд
Все
Ротор-2
Шумбрат
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
2025.07.24 17:22
1
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
2025.07.24 17:22
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Ротор-2
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+