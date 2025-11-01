Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал-2 - Шумбрат: онлайн-трансляция 23 августа 2026

Арсенал-2
23.08.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
- : -
Не начался
Шумбрат
Матч Личные встречи Таблица
Новости команд
Все
Арсенал-2
Шумбрат
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.04 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
2025.07.24 17:22
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Арсенал-2
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Шумбрат
4 : 0
13.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+