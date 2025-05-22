23 мая на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором «Ротор-2» сыграет против «Химок-2». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и этот матч может повлиять на распределение мест в середине сезона. «Ротор-2» уверенно играет дома, а «Химки-2» испытывают проблемы в обороне, особенно в выездных играх. Предстоящая встреча обещает быть закрытой, но с инициативой у хозяев.

«Ротор-2»

Команда занимает 10-е место с 10 очками после 8 туров. В последних пяти матчах коллектив забил 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропустил 4 (0.8 за игру), демонстрируя аккуратную и организованную игру. Особенно стоит отметить домашнюю серию: три победы подряд в Волгограде говорят о том, что на своeм поле «Ротор-2» действует уверенно и эффективно использует стандартные положения.

Несмотря на поражение в последнем туре от «Орла» (0:1), команда выглядит стабильнее в сравнении с оппонентом. В атаке ставка делается на коллективные действия, а в защите – на компактность и плотность в средней зоне. «Ротор-2» редко даeт соперникам простор, особенно в домашних встречах.

«Химки-2»

Гости располагаются на 13-й строчке, имея 7 очков. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (0.8 за игру) и пропустила 8 (1.6 за игру). Главная проблема – нестабильная оборона: в выездных матчах команда часто проваливается, как это было в игре с «Салютом» (0:5).

При этом команда может удивить, о чeм говорит победа над «Зенитом» из Пензы (1:0) в последнем туре. Однако на фоне общего уровня игры и статистики этот результат скорее исключение, чем закономерность. Лучший бомбардир – Расул Гусейнов с 1 голом за 7 матчей – наглядно демонстрирует трудности команды в атакующей фазе.

Факты о командах:

«Ротор-2»

Побеждает в 3 последних домашних матчах

В среднем 1.2 гола за игру в атаке

Пропускает в среднем 0.8 гола за матч

Уверенно действует дома, особенно против команд из нижней части таблицы

«Химки-2»

В среднем 0.8 гола за игру в атаке

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч

Сложности на выезде: 3 поражения в 4 последних матчах

Лишь 4 гола за 5 туров

Прогноз на матч «Ротор-2» – «Химки-2»

Исходя из текущей формы и стабильности «Ротора-2» в домашних матчах, а также уязвимости «Химок-2» в защите, хозяева выглядят фаворитом. При этом большого количества голов ожидать не стоит – обе команды редко проводят результативные матчи. Вероятен сценарий с минимальным преимуществом «Ротора-2» в счeте.Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Ротор-2».

Рекомендованные ставки: