Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротор-2 - Строгино: обзор матча 04 июля 2026

Ротор-2
04.07.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
1 : 2
Завершен
Строгино
15' С. Правкин (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ротор-2 - Строгино
Завершен
21'
Желтая карточка
Кирилл Иванов
ГОЛ с пенальти! 1:0! Степан Правкин
15'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор-2
99
Олег Лисицын
ВР
91
Егор Тарин
ЛЗ
53
Дмитрий Локтев
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЛЗ
2
Леон Амирханян
ЦЗ
18
Роман Литенко
ПЗ
7
Михаил Харлан
ПЗ
12
Тимофей Фалченко
ПЗ
11
Никита Логиш
ЦП
96
Расул Биджилов
ЦФ
24
Сергей Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Строгино
30
Владислав Джураев
ВР
4
Константин Шоронов
ЛЗ
3
Кирилл Иванов
ЛЗ
48
Владислав Дашкин
ПЗ
11
Валерий Озеров
ПЗ
44
Георгий Гогидзе
ЛП
20
Gleb Nikishov
ЛП
6
Андрей Алексеенков
ЦП
7
Арсений Петров
ПП
8
Дмитрий Комаровский
ПП
19
Никита Челышев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Ротор-2
19
Адриан Платон
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
Строгино
30
Альберт Цечоев
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
2
Даниил Горбулев
ЦЗ
86
Максим Киселев
ЦЗ
32
Тимур Насыров
ЦЗ
3-2-1-2
99
Лисицын
91
Тарин
53
Локтев
2
Амирханян
95
Правкин
12
Фалченко
11
Логиш
24
Прокофьев
96
Биджилов
4-5-1
30
Джураев
11
Озеров
48
Дашкин
4
Шоронов
3
Иванов
8
Комаровский
7
Петров
44
Гогидзе
6
Алексеенков
20
Nikishov
19
Челышев
Остались в запасе
Ротор-2
Строгино
19
Адриан Платон
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
30
Альберт Цечоев
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
2
Даниил Горбулев
ЦЗ
86
Максим Киселев
ЦЗ
32
Тимур Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Остались в запасе
19
Адриан Платон
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
Остались в запасе
30
Альберт Цечоев
ЦЗ
1
Андрей Маскалев
ЦЗ
27
Данила Ганичев
ЦЗ
21
Егор 1244664
ЦЗ
2
Даниил Горбулев
ЦЗ
86
Максим Киселев
ЦЗ
32
Тимур Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Сергей Загидуллин
Статистика матча Ротор-2 - Строгино
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
6
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Зенит
Новости команд
Все
Ротор-2
Строгино
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«Строгино» – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.72
29 мая
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
16-летний российский футболист поедет на стажировку в «Жирону»
2025.08.19 00:36
1
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:41
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Ротор-2
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Строгино
3 : 1
27.06.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+