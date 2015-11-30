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    Валерий Бурлаченко

    Тренер
    Имя Валерий
    Отчество Иванович
    Фамилия Бурлаченко
    Команда Нижний Новгород (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 5 июля 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Химки (мол) 2 : 2 Нижний Новгород (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нижний Новгород (мол) 28 5 8 15
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Нижний Новгород (мол) 0 : 0 Спартак М (мол)
    22.07.2022 Строгино (мол) 5 : 0 Нижний Новгород (мол)
    26.07.2022 Нижний Новгород (мол) 2 : 2 УОР №5
    30.07.2022 Урал (мол) 1 : 1 Нижний Новгород (мол)
    05.08.2022 Нижний Новгород (мол) 1 : 0 Торпедо (мол.)
    12.08.2022 Зенит (мол) 2 : 0 Нижний Новгород (мол)
    19.08.2022 Нижний Новгород (мол) 3 : 3 ЦСКА (мол)
    26.08.2022 Нижний Новгород (мол) 2 : 0 Оренбург (мол)
    02.09.2022 Кр. Советов (мол) 2 : 2 Нижний Новгород (мол)
    09.09.2022 Спартак М (мол) 1 : 0 Нижний Новгород (мол)
    16.09.2022 Нижний Новгород (мол) 0 : 3 Строгино (мол)
    30.09.2022 УОР №5 2 : 3 Нижний Новгород (мол)
    07.10.2022 Нижний Новгород (мол) 1 : 2 Урал (мол)
    14.10.2022 Торпедо (мол.) 0 : 2 Нижний Новгород (мол)
    21.10.2022 Нижний Новгород (мол) 0 : 1 Зенит (мол)
    28.10.2022 ЦСКА (мол) 4 : 2 Нижний Новгород (мол)
    04.11.2022 Нижний Новгород (мол) 1 : 0 Кр. Советов (мол)
    11.11.2022 Оренбург (мол) 4 : 0 Нижний Новгород (мол)
    10.03.2023 Химки (мол) 2 : 2 Нижний Новгород (мол)
    17.03.2023 Нижний Новгород (мол) 0 : 0 Ахмат (мол)
    31.03.2023 Факел (мол.) 0 : 0 Нижний Новгород (мол)
    07.04.2023 Нижний Новгород (мол) 0 : 0 Сочи (мол)
    14.04.2023 Академия Кубань 0 : 0 Нижний Новгород (мол)
    21.04.2023 Нижний Новгород (мол) 0 : 0 Факел (мол.)
    28.04.2023 Ахмат (мол) 0 : 0 Нижний Новгород (мол)
    05.05.2023 Нижний Новгород (мол) 0 : 0 Химки (мол)
    12.05.2023 Сочи (мол) 0 : 0 Нижний Новгород (мол)
    19.05.2023 Нижний Новгород (мол) 0 : 0 Академия Кубань
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