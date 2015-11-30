Бурлаченко: «Большое спасибо болельщикам за поддержку»

Главный тренер «Сокола» Валерий Бурлаченко остался крайне доволен победой своей команды в матче 24 тура первенства ФНЛ против «Сибири» (2:0).

«Хочу поблагодарить футболистов за самоотдачу, за игру и за этот результат, а также хочу поблагодарить руководство клуба за ту поддержку, которую они оказывают команде и тоже поздравить их с хорошим завершением осенней части первенства. О болельщиках команды можно говорить бесконечно, большое спасибо им за поддержку, они на протяжении всех матчей, как бы ни складывались игры, независимо от результата, всегда поддерживают нас. Что касается игры, очень тяжелая игра, не смотря на счет, несмотря на то, что наш соперник во втором тайме остался вдесятером… Все видели, что мы создали очень много моментов, могли решать судьбу матча уже в первом тайме. Но в таких играх, когда команда до последнего выигрывает со счетом 1:0 против такого очень качественного соперника, есть опасность в любой момент пропустить гол. Поэтому если бы мы забили второй мяч чуть пораньше, нам было бы немножко полегче. «Сибирь» очень сильный соперник и не случайно занимает свое место в турнирной таблице», - сказал Бурлаченко.