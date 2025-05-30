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Прогноз на точный счёт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 16:29
Рязань - Ротор-2
31 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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6.00
Точный счёт 1:1 – коэффициент 6.00
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31 мая на стадионе «СДЮСШОР Олимпиец» в рамках 10-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Рязанью» и «Ротором-2». Лидер турнира будет принимать крепкого середняка, который не теряет шансов на движение вверх. «Рязань» продолжает лидировать за счeт сильной обороны, в то время как «Ротор-2» делает ставку на динамичную атаку. Матч обещает быть упорным и интересным.

«Рязань»

«Рязань» уверенно занимает первое место в таблице после 9 туров, набрав 21 очко и добившись 7 побед. Команда демонстрирует организованную, рациональную игру с акцентом на надeжность сзади. За последние 5 матчей она пропустила всего 3 мяча, трижды выиграв с минимальным счeтом 1:0.Однако в атаке «Рязань» выглядит менее эффективно: всего 4 забитых мяча за последние 5 игр и средний показатель 0.80 гола за матч. Несмотря на скромную результативность, команда грамотно использует моменты и действует прагматично. Особенно сильны «рязанцы» дома, где не проигрывают в 5 из 7 последних встреч.

«Ротор-2»

«Ротор-2» идeт девятым в таблице, но показывает динамичный футбол. В последних 5 матчах команда забила 8 мячей – в среднем 1.60 за игру, при этом дважды победила, дважды сыграла вничью и лишь однажды проиграла. Последняя победа 3:2 над «Химками-2» показала атакующий потенциал волгоградцев.Однако проблемы с обороной сохраняются – 6 пропущенных мячей за те же 5 туров. При этом «Ротор-2» умеет адаптироваться под соперника, забивает регулярно и не боится играть вторым номером. На выезде команда не теряет стабильности и готова воспользоваться ошибками соперника.

Факты о командах:

«Рязань»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
  • Больше всех побед в турнире – 7 из 9

«Ротор-2»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
  • Последняя победа – 3:2 над «Химками-2»

Прогноз на матч «Рязань» – «Ротор-2»

Несмотря на лидерство «Рязани», матч обещает быть непростым для хозяев. Команда действует осторожно и редко выигрывает с крупным счeтом. «Ротор-2» может использовать это, благодаря своей активности впереди и способности забивать даже более сильным оппонентам.Ожидается плотная игра с ограниченным количеством моментов, где каждый гол будет иметь значение. Вероятен обмен голами, но вряд ли кто-то добьeтся уверенной победы. Оптимальный прогноз – ничья 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Рязань» меньше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Х2 – «Ротор-2» не проиграет – коэффициент 2.40

6.00
Точный счёт 1:1 – коэффициент 6.00
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Ротор-2 Рязань
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