Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротор-2 - Рязань: обзор матча 23 мая 2026

Ротор-2
23.05.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
0 : 3
Завершен
Рязань
1' М. Мишутин 40' М. Мишутин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ротор-2 - Рязань
Завершен
Замена
Расул Биджилов ️️️️➡️️ Никита Логиш
46'
46'
Замена
Дмитрий Герасев ️️️️➡️️ Ярослав Мартынюк
Желтая карточка
Михаил Ципуштанов
43'
40'
ГОЛ! 0:2! Максим Мишутин
Пас отдал Артем Котов
Желтая карточка
Степан Правкин
4'
1'
ГОЛ! 0:1! Максим Мишутин
Пас отдал Александр Барков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор-2
99
Олег Лисицын
ВР
7
Михаил Харлан
ЛЗ
70
Алексей Погудин
ЛЗ
2
Леон Амирханян
ЛЗ
12
Тимофей Фалченко
ПЗ
95
Степан Правкин
ПЗ
53
Дмитрий Локтев
ПЗ
91
Егор Тарин
ЛП
8
Михаил Ципуштанов
ЦП
19
Адриан Платон
ПП
11
Никита Логиш
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
44
Роман Шишков
ЛЗ
82
Святослав Цесь
ЛЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЛЗ
18
Александр Барков
ПЗ
15
Роман Петрухин
ПЗ
76
Арсений Прокуроров
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ЛП
58
Максим Мишутин
ЦП
8
Артем Боровицкий
ПП
21
Артем Котов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Ротор-2
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
96
Расул Биджилов
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
Рязань
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
3-2-3-1
99
Лисицын
95
Правкин
7
Харлан
70
Погудин
2
Амирханян
53
Локтев
91
Тарин
8
Ципуштанов
19
Платон
11
Логиш
3-2-3-1
13
Жужнев
15
Петрухин
44
Шишков
82
Цесь
76
Прокуроров
25
Хохлов
8
Боровицкий
58
Мишутин
9
Мартынюк
21
Котов
11
Логиш
96
Биджилов
96
Биджилов
11
Логиш
9
Мартынюк
0
Герасев
0
Герасев
9
Мартынюк
Остались в запасе
Ротор-2
Рязань
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Остались в запасе
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
16
Батыр Умиров
ЦЗ
75
Егор Кычанов
ЦЗ
28
Даниил Града
ЦЗ
18
Роман Литенко
ЦЗ
20
Руслан Слепужников
ЦЗ
Остались в запасе
24
Александр Головня
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Юрий Кулешов
Статистика матча Ротор-2 - Рязань
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
16
8
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
2
Информация о матче
Стадион:
Зенит
Новости команд
Все
Ротор-2
Рязань
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Ротор-2
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+