Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 12:05
Зенит - Рязань
24 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Перейти в онлайн матча
6.80
Точный счёт 0:1 в пользу «Рязани»
Сделать ставку

24 мая на стадионе в Пензе состоится центральный матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором встретятся «Зенит Пенза» и «Рязань». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы, но преследуют разные цели – хозяева борются за место в пятeрке, а гости стремятся сохранить лидерство. Матч обещает быть напряжeнным и малорезультативным, с упором на дисциплину в обороне.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» занимает 6-е место с 14 очками после 8 туров. Команда провела неоднозначный отрезок: победы чередовались с поражениями, при этом забивала она в среднем менее одного мяча за игру. В последнем матче клуб уступил «Химкам-2» со счeтом 0:1, продемонстрировав проблемы в завершении атак. За пять последних матчей «Зенит» забил 4 мяча, пропустив 5.

В целом команда выглядит организованно в обороне, но не хватает остроты в атакующих действиях. Основная угроза исходит от быстрых контратак, но при позиционном розыгрыше клуб испытывает трудности. Также стоит отметить нестабильность домашней игры, что делает матч с лидером ещe более сложным.

«Рязань»

«Рязань» идeт первой в таблице, набрав 18 очков в 8 матчах. Команда демонстрирует стабильный, пусть и не сверхрезультативный футбол, делая ставку на дисциплину и реализацию моментов. Последний матч с «Салютом» завершился поражением 0:1, однако это не повлияло на турнирную позицию.

Коллектив отличается выстроенной обороной – в среднем пропускает менее одного мяча за игру. В нападении выделяется способность выжать максимум из минимумов: в пяти последних матчах команда забила 6 голов, сохраняя эффективность. Грамотное использование стандартов и высокий прессинг – важные инструменты успеха «Рязани».

Факты о командах:

«Зенит Пенза»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.
  • Победа в 2 из 5 последних матчей.

«Рязань»

  • Не проигрывает в 6 матчах против «Зенита Пенза».
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Победа в 3 из 5 последних матчей.

Личные встречи
17% (4)
26% (6)
57% (13)
14
Забитых мячей
27
0.61
В среднем за матч
1.17
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Рязань
1 : 1
04.08.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 1
21.04.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Зенит
0 : 0
13.08.2023
Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур
Рязань
3 : 1
25.10.2021
Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Зенит
0 : 3
21.08.2021
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур
Рязань
3 : 0
14.04.2018
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур
Зенит
0 : 2
01.09.2017
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Зенит
2 : 0
28.05.2017
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур
Рязань
2 : 0
18.08.2016
Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Зенит
1 : 2
18.10.2015
Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Рязань
0 : 3
28.07.2015
Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Зенит
2 : 0
18.05.2015
Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Рязань
2 : 1
29.09.2014
Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Зенит
0 : 0
13.05.2014
Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Рязань
0 : 0
19.09.2013
Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Зенит
1 : 3
11.10.2012
Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Рязань
1 : 0
21.07.2012
Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 29 тур
Зенит
0 : 1
23.10.2011
Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 15 тур
Рязань
2 : 1
20.07.2011
Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 3 тур
Зенит
1 : 0
02.05.2011
Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 17 тур
Рязань
0 : 0
11.08.2010
Зенит
Россия. Кубок, 1/64 финала
Зенит
0 : 1
05.06.2010
Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 3 тур
Зенит
0 : 0
04.05.2010
Рязань
Показать все

Прогноз на матч «Зенит Пенза» – «Рязань»

На фоне текущей формы команд можно ожидать сдержанный и прагматичный матч. «Рязань» выглядит солиднее по игре и стабильности, особенно в защите. «Зенит Пенза» способен навязать борьбу, особенно дома, но реализация моментов остаeтся проблемой. Вероятнее всего, «Рязань» будет контролировать ход встречи, с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Рязани».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Рязани» – коэффициент 6.80
  • Победа «Рязани» – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Зенит Пенза» меньше 1.0 – коэффициент 1.75

6.80
Точный счёт 0:1 в пользу «Рязани»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Рязань Зенит
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 1
6.25
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 