24 мая на стадионе в Пензе состоится центральный матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором встретятся «Зенит Пенза» и «Рязань». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы, но преследуют разные цели – хозяева борются за место в пятeрке, а гости стремятся сохранить лидерство. Матч обещает быть напряжeнным и малорезультативным, с упором на дисциплину в обороне.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» занимает 6-е место с 14 очками после 8 туров. Команда провела неоднозначный отрезок: победы чередовались с поражениями, при этом забивала она в среднем менее одного мяча за игру. В последнем матче клуб уступил «Химкам-2» со счeтом 0:1, продемонстрировав проблемы в завершении атак. За пять последних матчей «Зенит» забил 4 мяча, пропустив 5.

В целом команда выглядит организованно в обороне, но не хватает остроты в атакующих действиях. Основная угроза исходит от быстрых контратак, но при позиционном розыгрыше клуб испытывает трудности. Также стоит отметить нестабильность домашней игры, что делает матч с лидером ещe более сложным.

«Рязань»

«Рязань» идeт первой в таблице, набрав 18 очков в 8 матчах. Команда демонстрирует стабильный, пусть и не сверхрезультативный футбол, делая ставку на дисциплину и реализацию моментов. Последний матч с «Салютом» завершился поражением 0:1, однако это не повлияло на турнирную позицию.

Коллектив отличается выстроенной обороной – в среднем пропускает менее одного мяча за игру. В нападении выделяется способность выжать максимум из минимумов: в пяти последних матчах команда забила 6 голов, сохраняя эффективность. Грамотное использование стандартов и высокий прессинг – важные инструменты успеха «Рязани».

Факты о командах:

«Зенит Пенза»

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Победа в 2 из 5 последних матчей.

«Рязань»

Не проигрывает в 6 матчах против «Зенита Пенза».

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Победа в 3 из 5 последних матчей.

Личные встречи 17% (4) 26% (6) 57% (13) 14 Забитых мячей 27 0.61 В среднем за матч 1.17 3:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур Рязань 1 : 1 Зенит Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур Зенит 0 : 1 Рязань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур Зенит 0 : 0 Рязань Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Рязань 3 : 1 Зенит Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур Зенит 0 : 3 Рязань Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур Рязань 3 : 0 Зенит Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур Зенит 0 : 2 Рязань Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур Зенит 2 : 0 Рязань Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур Рязань 2 : 0 Зенит Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур Зенит 1 : 2 Рязань Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур Рязань 0 : 3 Зенит Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур Зенит 2 : 0 Рязань Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур Рязань 2 : 1 Зенит Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур Зенит 0 : 0 Рязань Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур Рязань 0 : 0 Зенит Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур Зенит 1 : 3 Рязань Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур Рязань 1 : 0 Зенит Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 29 тур Зенит 0 : 1 Рязань Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 15 тур Рязань 2 : 1 Зенит Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 3 тур Зенит 1 : 0 Рязань Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 17 тур Рязань 0 : 0 Зенит Россия. Кубок, 1/64 финала Зенит 0 : 1 Рязань Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 3 тур Зенит 0 : 0 Рязань

Прогноз на матч «Зенит Пенза» – «Рязань»

На фоне текущей формы команд можно ожидать сдержанный и прагматичный матч. «Рязань» выглядит солиднее по игре и стабильности, особенно в защите. «Зенит Пенза» способен навязать борьбу, особенно дома, но реализация моментов остаeтся проблемой. Вероятнее всего, «Рязань» будет контролировать ход встречи, с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Рязани».

Рекомендованные ставки: