24 мая на стадионе в Пензе состоится центральный матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором встретятся «Зенит Пенза» и «Рязань». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы, но преследуют разные цели – хозяева борются за место в пятeрке, а гости стремятся сохранить лидерство. Матч обещает быть напряжeнным и малорезультативным, с упором на дисциплину в обороне.
«Зенит Пенза»
«Зенит Пенза» занимает 6-е место с 14 очками после 8 туров. Команда провела неоднозначный отрезок: победы чередовались с поражениями, при этом забивала она в среднем менее одного мяча за игру. В последнем матче клуб уступил «Химкам-2» со счeтом 0:1, продемонстрировав проблемы в завершении атак. За пять последних матчей «Зенит» забил 4 мяча, пропустив 5.
В целом команда выглядит организованно в обороне, но не хватает остроты в атакующих действиях. Основная угроза исходит от быстрых контратак, но при позиционном розыгрыше клуб испытывает трудности. Также стоит отметить нестабильность домашней игры, что делает матч с лидером ещe более сложным.
«Рязань»
«Рязань» идeт первой в таблице, набрав 18 очков в 8 матчах. Команда демонстрирует стабильный, пусть и не сверхрезультативный футбол, делая ставку на дисциплину и реализацию моментов. Последний матч с «Салютом» завершился поражением 0:1, однако это не повлияло на турнирную позицию.
Коллектив отличается выстроенной обороной – в среднем пропускает менее одного мяча за игру. В нападении выделяется способность выжать максимум из минимумов: в пяти последних матчах команда забила 6 голов, сохраняя эффективность. Грамотное использование стандартов и высокий прессинг – важные инструменты успеха «Рязани».
Факты о командах:
«Зенит Пенза»
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей.
- Победа в 2 из 5 последних матчей.
«Рязань»
- Не проигрывает в 6 матчах против «Зенита Пенза».
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
- Победа в 3 из 5 последних матчей.
Прогноз на матч «Зенит Пенза» – «Рязань»
На фоне текущей формы команд можно ожидать сдержанный и прагматичный матч. «Рязань» выглядит солиднее по игре и стабильности, особенно в защите. «Зенит Пенза» способен навязать борьбу, особенно дома, но реализация моментов остаeтся проблемой. Вероятнее всего, «Рязань» будет контролировать ход встречи, с минимальным преимуществом.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Рязани».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Рязани» – коэффициент 6.80
- Победа «Рязани» – коэффициент 2.15
- Индивидуальный тотал «Зенит Пенза» меньше 1.0 – коэффициент 1.75