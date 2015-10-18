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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Рязань
Зенит - Рязань: обзор матча 18 октября 2015
Зенит
18.10.2015, воскресенье, 14:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
1 : 2
Завершен
Рязань
88'
Д. Зинович
22'
Э. Танделов
54'
Э. Танделов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рязань
ГОЛ! 1:2!
Д. Зинович
88'
84'
Замена
А. Сиваев
️️️️
А. Шахназаров
Замена
Д. Булатов
️️️️
А. Цыбиков
75'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Аброскин
66'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Танделов
46'
Замена
С. Зайцев
️️️️
С. Авакян
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Танделов
Замена
А. Адамян
️️️️
А. Егурнев
15'
6'
Красная карточка
В. Панев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Андрей Маматюк
ЦП
23
Евгений Захаров
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
5
Василий Панев
ЦП
95
Иван Миронов
ЦП
8
Саргис Авакян
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
4
Максим Трунов
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
31
Игорь Нехов
ЦЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
37
Владислав Мишин
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
91
Сергей Зайцев
ЦФ
3-4-2
16
Букиевский
3
Игошин
99
Барышников
25
Ревякин
38
Зинович
23
Захаров
71
Егурнев
10
Маматюк
11
Аброскин
11
Бикчантаев
4-5-1
16
Яковлев
63
Фомин
4
Халиуллин
24
Грушин
13
Гамзатов
5
Панев
8
Авакян
17
Танделов
7
Шахназаров
95
Миронов
19
Антипенко
14
Цыбиков
21
Булатов
21
Булатов
14
Цыбиков
11
Аброскин
63
Лепский
63
Лепский
11
Аброскин
71
Егурнев
31
Адамян
31
Адамян
71
Егурнев
8
Авакян
91
Зайцев
91
Зайцев
8
Авакян
7
Шахназаров
9
Сиваев
9
Сиваев
7
Шахназаров
Остались в запасе
Зенит
Рязань
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
4
Максим Трунов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
38
Дмитрий Митин
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
37
Владислав Мишин
ЦП
31
Игорь Нехов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
4
Максим Трунов
ЦЗ
Остались в запасе
38
Дмитрий Митин
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
37
Владислав Мишин
ЦП
31
Игорь Нехов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Зенит - Рязань
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Первомайский
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