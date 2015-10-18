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    Дмитрий Ирышков

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Ирышков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 июля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.10.2015 Зенит 1 : 2 Рязань
    25.10.2015 Торпедо 2 : 1 Зенит
    01.11.2015 Зенит 0 : 0 Тамбов
    08.11.2015 Энергомаш 1 : 1 Зенит
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