Счет по пенальти – 6 : 5

Смотреть прямую трансляцию матча «СКА» против «Зенит» Пенза, 1-й раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА» – «Зенит» Пенза