29.07.2026, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Статистика матча СКА-Ростов - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
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Смотреть прямую трансляцию матча «СКА» против «Зенит» Пенза, 1-й раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА» – «Зенит» Пенза
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»