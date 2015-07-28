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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Зенит
Рязань - Зенит: обзор матча 28 июля 2015
Рязань
28.07.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
46'
А. Хазов
61'
А. Маматюк (П)
76'
Д. Барышников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рязань - Зенит
Желтая карточка
О. Елисеев
90'
+1
90'
Замена
Г. Герасимов
️️️️
Е. Кузнецов
89'
Замена
А. Адамян
️️️️
А. Хазов
81'
Замена
Д. Булатов
️️️️
А. Маматюк
Замена
Д. Митин
️️️️
И. Миронов
76'
76'
ГОЛ! 0:3!
Д. Барышников
73'
Замена
М. Лепский
️️️️
В. Еремеев
Замена
Г. Журавлев
️️️️
А. Сиваев
71'
Замена
О. Елисеев
️️️️
Р. Халиуллин
67'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Маматюк
Желтая карточка
А. Грушин
60'
Замена
С. Зайцев
️️️️
В. Панев
57'
Замена
М. Гамзатов
️️️️
С. Авакян
46'
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Хазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
95
Иван Миронов
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Саргис Авакян
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
Главный тренер
Гарник Авалян
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
10
Андрей Маматюк
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Рязань
12
Евгений Костиков
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
31
Игорь Нехов
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
91
Сергей Зайцев
ЦФ
Зенит
33
Вадим Хренов
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
97
Григорий Герасимов
ЦФ
3-5-2
16
Яковлев
4
Халиуллин
24
Грушин
63
Фомин
8
Авакян
9
Сиваев
40
Кулешов
7
Шахназаров
17
Танделов
5
Панев
95
Миронов
4-4-2
16
Букиевский
94
Муромцев
13
Туктаров
25
Ревякин
99
Барышников
10
Маматюк
22
Кузнецов
71
Егурнев
8
Еремеев
16
Хазов
11
Бикчантаев
95
Миронов
38
Митин
38
Митин
95
Миронов
8
Авакян
13
Гамзатов
13
Гамзатов
8
Авакян
9
Сиваев
23
Журавлев
23
Журавлев
9
Сиваев
5
Панев
91
Зайцев
91
Зайцев
5
Панев
4
Халиуллин
25
Елисеев
25
Елисеев
4
Халиуллин
10
Маматюк
21
Булатов
21
Булатов
10
Маматюк
16
Хазов
31
Адамян
31
Адамян
16
Хазов
8
Еремеев
63
Лепский
63
Лепский
8
Еремеев
22
Кузнецов
97
Герасимов
97
Герасимов
22
Кузнецов
Остались в запасе
Рязань
Зенит
31
Игорь Нехов
ЦЗ
12
Евгений Костиков
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
33
Вадим Хренов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
14
Александр Цыбиков
ВР
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Остались в запасе
31
Игорь Нехов
ЦЗ
12
Евгений Костиков
ВР
Остались в запасе
33
Вадим Хренов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
14
Александр Цыбиков
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Статистика матча Рязань - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Спартак
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