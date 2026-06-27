Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-Хабаровск-2 - Ротор-2: обзор матча 27 июня 2026

СКА-Хабаровск-2
27.06.2026, суббота, 07:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
3 : 2
Завершен
Ротор-2
45' Д. Калмыков 52' А. Копылов 57' Д. Бекоев (П)
77' С. Прокофьев 83' Т. Фалченко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск-2 - Ротор-2
Завершен
83'
ГОЛ! 3:2! Тимофей Фалченко
Пас отдал Михаил Харлан
77'
ГОЛ! 3:1! Сергей Прокофьев
Пас отдал Егор Тарин
76'
Желтая карточка
Михаил Харлан
Замена
Василий Пилюгин ️️️️➡️️ Аслан Гояев
69'
Замена
Овик Галаян ️️️️➡️️ Кирилл Мордасов
68'
Желтая карточка
Николай Кураленя
66'
58'
Замена
Дмитрий Локтев ️️️️➡️️ Никита Логиш
ГОЛ с пенальти! 3:0! Давид Бекоев
57'
56'
Желтая карточка
Степан Правкин
ГОЛ! 2:0! Артур Копылов
Пас отдал Степан Бурдаков
52'
ГОЛ! 1:0! Даниил Калмыков
45'
4'
Желтая карточка
Тимофей Фалченко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ВР
67
Николай Кураленя
ЛЗ
27
Аслан Гояев
ЛЗ
86
Кирилл Мордасов
ПЗ
72
Даниил Калмыков
ПЗ
96
Александр Максименко
ЛП
97
Владислав Зых
ЛП
66
Давид Бекоев
ЦП
87
Артур Копылов
ПП
23
Степан Бурдаков
ПП
57
Александр Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Марат Хозиев
Ротор-2
99
Олег Лисицын
ВР
7
Михаил Харлан
ЛЗ
91
Егор Тарин
ЛЗ
18
Роман Литенко
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЦЗ
11
Никита Логиш
ПЗ
2
Леон Амирханян
ПЗ
12
Тимофей Фалченко
ПЗ
96
Расул Биджилов
ЛП
19
Адриан Платон
ПП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
СКА-Хабаровск-2
21
Овик Галаян
ЦЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
Ротор-2
16
Батыр Умиров
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
53
Дмитрий Локтев
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
4-5-1
75
Цапурин
27
Гояев
86
Мордасов
67
Кураленя
72
Калмыков
97
Зых
87
Копылов
96
Максименко
66
Бекоев
23
Бурдаков
57
Кузнецов
3-2-2
99
Лисицын
7
Харлан
91
Тарин
95
Правкин
12
Фалченко
18
Литенко
19
Платон
96
Биджилов
86
Мордасов
21
Галаян
21
Галаян
86
Мордасов
27
Гояев
24
Пилюгин
24
Пилюгин
27
Гояев
11
Логиш
53
Локтев
53
Локтев
11
Логиш
Остались в запасе
СКА-Хабаровск-2
Ротор-2
34
Нуртилек Сулайманов
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
Главный тренер
Марат Хозиев
16
Батыр Умиров
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
34
Нуртилек Сулайманов
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
Остались в запасе
16
Батыр Умиров
ЦЗ
15
Матвей Асланян
ЦЗ
24
Сергей Прокофьев
ЦЗ
Главный тренер
Марат Хозиев
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Ротор-2
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Информация о матче
Главный судья:
A. Meshkov
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск-2
Ротор-2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск-2
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+