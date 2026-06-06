Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орел - СКА-Хабаровск-2: обзор матча 06 июня 2026

Орел
06.06.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск-2
51' Д. Арсентьев
5' Г. Аванесян
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Орел - СКА-Хабаровск-2
Завершен
Желтая карточка
Матвей Цыганков
86'
Замена
Матвей Цыганков ️️️️➡️️ Сергей Хмелевской
83'
81'
Замена
Давид Бекоев ️️️️➡️️ Алексей Якимов
81'
Замена
Дмитрий Гончарук ️️️️➡️️ Нуртилек Сулайманов
Замена
Георгий Борисов ️️️️➡️️ Андрей Якушин
78'
67'
Желтая карточка
Александр Максименко
65'
Замена
Владислав Зых ️️️️➡️️ Степан Бурдаков
65'
Замена
Алексей Якимов ️️️️➡️️ Григорий Аванесян
Желтая карточка
Эмрах Набатов
64'
Желтая карточка
Андрей Якушин
59'
ГОЛ! 1:1! Даниил Арсентьев
Пас отдал Максим Фатеев
51'
50'
Замена
Аслан Гояев ️️️️➡️️ Даниил Калмыков
Желтая карточка
Данила Соколов
37'
Замена
Павел Изотов ️️️️➡️️ Степан Пятин
28'
17'
Желтая карточка
Роман Прищепов
5'
ГОЛ! 0:1! Григорий Аванесян
Пас отдал Степан Бурдаков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Евгений Ушаков
ЛЗ
97
Данила Соколов
ЛЗ
45
Степан Пятин
ЛЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
3
Андрей Якушин
ПЗ
55
Дмитрий Копылов
ПЗ
9
Artem Oshkin
ЛП
10
Эмрах Набатов
ЦП
7
Даниил Арсентьев
ПП
17
Максим Фатеев
ЦФ
Главный тренер
Петр Немов
СКА-Хабаровск-2
65
Андрей Бойко
ВР
79
Денис Першин
ЛЗ
67
Николай Кураленя
ЛЗ
63
Даниил Борисов
ПЗ
72
Даниил Калмыков
ПЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ЛП
40
Роман Прищепов
ЛП
96
Александр Максименко
ЦП
85
Григорий Аванесян
ПП
87
Артур Копылов
ПП
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Орел
24
Никита Котов
ЦЗ
75
Павел Земсков
ЦЗ
24
Матвей Цыганков
ЦЗ
11
Павел Изотов
ЦЗ
19
Георгий Борисов
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
88
Архип Леонов
ЦЗ
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
66
Давид Бекоев
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
52
Дмитрий Гончарук
ЦЗ
3-2-3-1
57
Аверкиев
3
Якушин
5
Ушаков
97
Соколов
45
Пятин
55
Копылов
9
Oshkin
10
Набатов
7
Арсентьев
17
Фатеев
4-5-1
65
Бойко
72
Калмыков
63
Борисов
79
Першин
67
Кураленя
87
Копылов
85
Аванесян
34
Сулайманов
96
Максименко
40
Прищепов
23
Бурдаков
2
Хмелевской
24
Цыганков
24
Цыганков
2
Хмелевской
45
Пятин
11
Изотов
11
Изотов
45
Пятин
3
Якушин
19
Борисов
19
Борисов
3
Якушин
72
Калмыков
27
Гояев
27
Гояев
72
Калмыков
Якимов
66
Бекоев
66
Бекоев
Якимов
85
Аванесян
89
Якимов
89
Якимов
85
Аванесян
23
Бурдаков
97
Зых
97
Зых
23
Бурдаков
34
Сулайманов
52
Гончарук
52
Гончарук
34
Сулайманов
Остались в запасе
Орел
СКА-Хабаровск-2
24
Никита Котов
ЦЗ
75
Павел Земсков
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
88
Архип Леонов
ЦЗ
Главный тренер
Петр Немов
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
24
Никита Котов
ЦЗ
75
Павел Земсков
ЦЗ
9
Aleksey Kiselev
ЦЗ
88
Архип Леонов
ЦЗ
Остались в запасе
75
Владимир Цапурин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
Главный тренер
Петр Немов
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Орел - СКА-Хабаровск-2
4
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
16
11
Офсайды
2
5
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
2
Информация о матче
Главный судья:
S. Kolesnik
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Орел
СКА-Хабаровск-2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
2025.08.14 13:09
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Орел
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+