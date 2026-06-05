6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Орел» и «СКА-Хабаровск-2».

«Орел»

Орловцы занимают 9-е место, но их форма оставляет желать лучшего. Атака у хозяев слабая – всего 0.60 гола в среднем за 5 матчей (3 гола в 5 играх). Оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем. В прошлом туре поражение от «Шумбрата» (0:2). Орeл явно не в своей тарелке.

«СКА-Хабаровск-2»

Хабаровчане находятся в ещe более плачевном состоянии: команда проигрывает в 4 последних гостевых матчах подряд. При этом их атака выглядит фантастически – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах), но и оборона такая же дырявая – 2.60 пропущенных. В прошлом туре поражение от «Родины-М» (0:2). Гости умеют забивать много, но и пропускают ещe больше.

Факты о командах

«Орел»

9-е место, 12 очков, лучший бомбардир: Игорь Бугаенко (5)

За 5 матчей: 0.60 забито, 2.00 пропущено

Атака – 3 гола в 5 матчах

Поражение от «Шумбрата» (0:2)

«СКА-Хабаровск-2»

10-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Степан Бурдаков (6)

За 5 матчей: 2.60 забито, 2.60 пропущено

4 поражения подряд в гостях

Атака – 13 голов в 5 матчах

Прогноз на матч «Орел» – «СКА-Хабаровск-2»

Оба клуба подходят к матчу в кризисной форме: «Орел» не забивает, а «СКА-Хабаровск-2» проигрывает в гостях. При этом гости обладают мощной атакой, а хозяева, наоборот, не могут отличиться. Скорее всего, команды обменяются голами, но победа гостей выглядит более вероятной, учитывая их атакующий потенциал.

Рекомендованные ставки