17 мая на стадионе в Тамбове состоится матч восьмого тура Второй лиги Б, в котором местный «Спартак Тамбов» примет «СКА-Хабаровск-2». Обе команды находятся в середине таблицы, но демонстрируют разную динамику результатов и формы. Для хозяев эта встреча – шанс укрепить свои позиции, а для гостей – возможность прервать серию неудач.

«Спартак Тамбов»

Тамбовчане в этом сезоне показывают зрелую и сбалансированную игру. После семи туров команда набрала 11 очков и располагается на седьмом месте. В последних пяти матчах «Спартак Тамбов» забил 11 мячей – лучший показатель среди команд из нижней половины таблицы.

Команда уверенно действует в атаке: в среднем по 2.20 гола за матч. В защите коллектив также демонстрирует организованность – лишь 4 пропущенных в пяти играх. Особенно хороши домашние матчи: три победы в четырeх встречах на своeм поле, где «Спартак Тамбов» стабильно контролирует темп игры и доминирует.

«СКА-Хабаровск-2»

Молодeжный состав из Хабаровска идeт на 11-м месте с 7 очками. Команда нестабильна и сильно зависит от индивидуальных действий нападающих. Лучший бомбардир – Денис Першин, забивший два мяча. Однако «СКА-Хабаровск-2» испытывает серьeзные трудности в выездных матчах: три поражения подряд и девять пропущенных голов за этот отрезок.

В последних пяти встречах дальневосточники забили 6 голов, но при этом пропустили 10. Основная проблема команды – плохая игра в обороне, особенно под давлением. Команда регулярно теряет концентрацию и проигрывает единоборства в ключевые моменты.

Факты о командах

«Спартак Тамбов»

Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей

В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем всего 0.80 мяча за матч

Имеет 11 очков после 7 туров

«СКА-Хабаровск-2»

Проигрывает в 3 последних матчах в гостях

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола

В атаке – 1.20 гола за игру

На выезде выглядит слабее: 0 побед в 3 матчах

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 7 Забитых мячей 7 1.4 В среднем за матч 1.4 3:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Спартак Т Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур Спартак Т 2 : 1 СКА-Хабаровск-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур СКА-Хабаровск-2 3 : 2 Спартак Т Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур СКА-Хабаровск-2 1 : 0 Спартак Т Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур Спартак Т 3 : 2 СКА-Хабаровск-2

Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»

Исходя из текущей формы и статистики, «Спартак Тамбов» выглядит фаворитом встречи. Команда играет мощно в атаке и уверенно контролирует игру на своeм поле. У «СКА-Хабаровск-2» мало шансов против организованной и дисциплинированной обороны хозяев, особенно учитывая их выездную форму.

Ожидаем уверенной победы хозяев с возможностью сохранить ворота в неприкосновенности.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Спартака Тамбов».

Рекомендованные ставки: