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Прогноз на точный счёт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:15
Спартак Т - СКА-Хабаровск-2
17 мая 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
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6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Спартака Тамбов»
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17 мая на стадионе в Тамбове состоится матч восьмого тура Второй лиги Б, в котором местный «Спартак Тамбов» примет «СКА-Хабаровск-2». Обе команды находятся в середине таблицы, но демонстрируют разную динамику результатов и формы. Для хозяев эта встреча – шанс укрепить свои позиции, а для гостей – возможность прервать серию неудач.

«Спартак Тамбов»

Тамбовчане в этом сезоне показывают зрелую и сбалансированную игру. После семи туров команда набрала 11 очков и располагается на седьмом месте. В последних пяти матчах «Спартак Тамбов» забил 11 мячей – лучший показатель среди команд из нижней половины таблицы.

Команда уверенно действует в атаке: в среднем по 2.20 гола за матч. В защите коллектив также демонстрирует организованность – лишь 4 пропущенных в пяти играх. Особенно хороши домашние матчи: три победы в четырeх встречах на своeм поле, где «Спартак Тамбов» стабильно контролирует темп игры и доминирует.

«СКА-Хабаровск-2»

Молодeжный состав из Хабаровска идeт на 11-м месте с 7 очками. Команда нестабильна и сильно зависит от индивидуальных действий нападающих. Лучший бомбардир – Денис Першин, забивший два мяча. Однако «СКА-Хабаровск-2» испытывает серьeзные трудности в выездных матчах: три поражения подряд и девять пропущенных голов за этот отрезок.

В последних пяти встречах дальневосточники забили 6 голов, но при этом пропустили 10. Основная проблема команды – плохая игра в обороне, особенно под давлением. Команда регулярно теряет концентрацию и проигрывает единоборства в ключевые моменты.

Факты о командах

«Спартак Тамбов»

  • Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей
  • В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем всего 0.80 мяча за матч
  • Имеет 11 очков после 7 туров

«СКА-Хабаровск-2»

  • Проигрывает в 3 последних матчах в гостях
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола
  • В атаке – 1.20 гола за игру
  • На выезде выглядит слабее: 0 побед в 3 матчах

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
7
Забитых мячей
7
1.4
В среднем за матч
1.4
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
17.08.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Спартак Т
2 : 1
04.05.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
23.09.2023
Спартак Т
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 0
15.05.2023
Спартак Т
Россия. Вторая лига. Группа 3, 3 тур
Спартак Т
3 : 2
15.04.2023
СКА-Хабаровск-2

Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»

Исходя из текущей формы и статистики, «Спартак Тамбов» выглядит фаворитом встречи. Команда играет мощно в атаке и уверенно контролирует игру на своeм поле. У «СКА-Хабаровск-2» мало шансов против организованной и дисциплинированной обороны хозяев, особенно учитывая их выездную форму.

Ожидаем уверенной победы хозяев с возможностью сохранить ворота в неприкосновенности.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Спартака Тамбов».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Спартака Тамбов» – коэффициент 6.20
  • Победа «Спартака Тамбов» с форой (-1) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Спартака Тамбов» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Спартака Тамбов»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 СКА-Хабаровск-2 Спартак Т
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