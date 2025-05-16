17 мая на стадионе в Тамбове состоится матч восьмого тура Второй лиги Б, в котором местный «Спартак Тамбов» примет «СКА-Хабаровск-2». Обе команды находятся в середине таблицы, но демонстрируют разную динамику результатов и формы. Для хозяев эта встреча – шанс укрепить свои позиции, а для гостей – возможность прервать серию неудач.
«Спартак Тамбов»
Тамбовчане в этом сезоне показывают зрелую и сбалансированную игру. После семи туров команда набрала 11 очков и располагается на седьмом месте. В последних пяти матчах «Спартак Тамбов» забил 11 мячей – лучший показатель среди команд из нижней половины таблицы.
Команда уверенно действует в атаке: в среднем по 2.20 гола за матч. В защите коллектив также демонстрирует организованность – лишь 4 пропущенных в пяти играх. Особенно хороши домашние матчи: три победы в четырeх встречах на своeм поле, где «Спартак Тамбов» стабильно контролирует темп игры и доминирует.
«СКА-Хабаровск-2»
Молодeжный состав из Хабаровска идeт на 11-м месте с 7 очками. Команда нестабильна и сильно зависит от индивидуальных действий нападающих. Лучший бомбардир – Денис Першин, забивший два мяча. Однако «СКА-Хабаровск-2» испытывает серьeзные трудности в выездных матчах: три поражения подряд и девять пропущенных голов за этот отрезок.
В последних пяти встречах дальневосточники забили 6 голов, но при этом пропустили 10. Основная проблема команды – плохая игра в обороне, особенно под давлением. Команда регулярно теряет концентрацию и проигрывает единоборства в ключевые моменты.
Факты о командах
«Спартак Тамбов»
- Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей
- В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем всего 0.80 мяча за матч
- Имеет 11 очков после 7 туров
«СКА-Хабаровск-2»
- Проигрывает в 3 последних матчах в гостях
- В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола
- В атаке – 1.20 гола за игру
- На выезде выглядит слабее: 0 побед в 3 матчах
Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»
Исходя из текущей формы и статистики, «Спартак Тамбов» выглядит фаворитом встречи. Команда играет мощно в атаке и уверенно контролирует игру на своeм поле. У «СКА-Хабаровск-2» мало шансов против организованной и дисциплинированной обороны хозяев, особенно учитывая их выездную форму.
Ожидаем уверенной победы хозяев с возможностью сохранить ворота в неприкосновенности.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Спартака Тамбов».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Спартака Тамбов» – коэффициент 6.20
- Победа «Спартака Тамбов» с форой (-1) – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Спартака Тамбов» больше 1.5 – коэффициент 1.85