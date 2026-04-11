Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-Хабаровск-2 - Спартак Т: обзор матча 11 апреля 2026

СКА-Хабаровск-2
11.04.2026, суббота, 07:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
0 : 2
Завершен
Спартак Т
42' Д. Купцов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск-2 - Спартак Т
Завершен
42'
ГОЛ! 0:1! Дмитрий Купцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ВР
86
Кирилл Мордасов
ЛЗ
27
Аслан Гояев
ЛЗ
55
Денис Першин
ЛЗ
72
Даниил Калмыков
ПЗ
66
Давид Бекоев
ПЗ
18
Даниил Борисов
ПЗ
96
Александр Максименко
ЛП
95
Максим Улезко
ЦП
87
Артур Копылов
ПП
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Спартак Т
43
Андрей Бондарь
ВР
31
Артем Миронов
ЛЗ
11
Даниил Гурченко
ЛЗ
78
Иван Бзикадзе
ЛЗ
5
Мурад Омаров
ПЗ
88
Иван Ставцев
ПЗ
4
Марат Багдаев
ПЗ
11
Максим Сергеев
ЛП
9
Андрей Малолетов
ЦП
98
Роман Петров
ПП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
СКА-Хабаровск-2
25
Артур Секерин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
67
Николай Кураленя
ЦЗ
4
Андрей Бойко
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
Спартак Т
99
Александр Шмаров
ЦЗ
7
Кирилл Житлов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
41
Айрат Хабибулин
ЦЗ
88
Константин Колесников
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
77
Иван Поспелов
ЦЗ
86
Илья Тихомиров
ЦЗ
3-2-3-1
75
Цапурин
66
Бекоев
86
Мордасов
27
Гояев
55
Першин
18
Борисов
96
Максименко
95
Улезко
87
Копылов
23
Бурдаков
3-2-3-1
43
Бондарь
88
Ставцев
31
Миронов
11
Гурченко
4
Багдаев
78
Бзикадзе
98
Петров
9
Малолетов
11
Сергеев
80
Купцов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск-2
Спартак Т
25
Артур Секерин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
67
Николай Кураленя
ЦЗ
4
Андрей Бойко
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
99
Александр Шмаров
ЦЗ
7
Кирилл Житлов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
41
Айрат Хабибулин
ЦЗ
88
Константин Колесников
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
77
Иван Поспелов
ЦЗ
86
Илья Тихомиров
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Остались в запасе
25
Артур Секерин
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
67
Николай Кураленя
ЦЗ
4
Андрей Бойко
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ЦЗ
97
Владислав Зых
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦЗ
Остались в запасе
99
Александр Шмаров
ЦЗ
7
Кирилл Житлов
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦЗ
41
Айрат Хабибулин
ЦЗ
88
Константин Колесников
ЦЗ
40
Павел Ходеев
ЦЗ
77
Иван Поспелов
ЦЗ
86
Илья Тихомиров
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Михаил Пилипко
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Спартак Т
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
18
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
2
Информация о матче
Главный судья:
R. Marnavskiy
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск-2
Спартак Т
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
- : -
25.07.2026
Волна
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск-2
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+