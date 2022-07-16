Игорь Протасов
Тренер
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Протасов
|Команда
|СКА-Хабаровск-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 января 1964
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Протасов
|Команда
|СКА-Хабаровск-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 января 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СКА-Хабаровск-2
|22
|5
|12
|5
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|СКА-Хабаровск-2
|1 : 2
|Знамя
|19.07.2022
|СКА-Хабаровск-2
|3 : 0
|Коломна
|28.07.2022
|Зенит
|1 : 3
|СКА-Хабаровск-2
|31.07.2022
|Сокол
|1 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|10.08.2022
|СКА-Хабаровск-2
|0 : 1
|Калуга
|13.08.2022
|СКА-Хабаровск-2
|0 : 2
|Салют
|24.08.2022
|Химки-2
|1 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|27.08.2022
|Космос
|2 : 2
|СКА-Хабаровск-2
|07.09.2022
|СКА-Хабаровск-2
|1 : 1
|Сатурн
|10.09.2022
|СКА-Хабаровск-2
|0 : 2
|Балашиха
|18.09.2022
|Динамо Вл
|1 : 0
|СКА-Хабаровск-2
|22.09.2022
|СКА-Хабаровск-2
|1 : 3
|Динамо Вл
|29.09.2022
|Балашиха
|2 : 0
|СКА-Хабаровск-2
|02.10.2022
|Сатурн
|0 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|08.10.2022
|СКА-Хабаровск-2
|2 : 4
|Космос
|11.10.2022
|СКА-Хабаровск-2
|4 : 3
|Химки-2
|20.10.2022
|Салют
|3 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|23.10.2022
|Калуга
|3 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|30.10.2022
|СКА-Хабаровск-2
|3 : 1
|Сокол
|02.11.2022
|СКА-Хабаровск-2
|0 : 0
|Зенит
|10.11.2022
|Коломна
|4 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|13.11.2022
|Знамя
|1 : 0
|СКА-Хабаровск-2