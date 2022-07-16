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    Игорь Протасов - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Фамилия Протасов
    Команда СКА-Хабаровск-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 января 1964
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Строгино 0 : 0 СКА-Хабаровск-2 Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
    07.04.2023 СКА-Хабаровск-2 2 : 0 Арсенал-2 Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА-Хабаровск-2 34 6 12 16
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 СКА-Хабаровск-2 1 : 2 Знамя
    19.07.2022 СКА-Хабаровск-2 3 : 0 Коломна
    28.07.2022 Зенит 1 : 3 СКА-Хабаровск-2
    31.07.2022 Сокол 1 : 1 СКА-Хабаровск-2
    10.08.2022 СКА-Хабаровск-2 0 : 1 Калуга
    13.08.2022 СКА-Хабаровск-2 0 : 2 Салют
    24.08.2022 Химки-2 1 : 1 СКА-Хабаровск-2
    27.08.2022 Космос 2 : 2 СКА-Хабаровск-2
    07.09.2022 СКА-Хабаровск-2 1 : 1 Сатурн
    10.09.2022 СКА-Хабаровск-2 0 : 2 Балашиха
    18.09.2022 Динамо Вл 1 : 0 СКА-Хабаровск-2
    22.09.2022 СКА-Хабаровск-2 1 : 3 Динамо Вл
    29.09.2022 Балашиха 2 : 0 СКА-Хабаровск-2
    02.10.2022 Сатурн 0 : 1 СКА-Хабаровск-2
    08.10.2022 СКА-Хабаровск-2 2 : 4 Космос
    11.10.2022 СКА-Хабаровск-2 4 : 3 Химки-2
    20.10.2022 Салют 3 : 1 СКА-Хабаровск-2
    23.10.2022 Калуга 3 : 1 СКА-Хабаровск-2
    30.10.2022 СКА-Хабаровск-2 3 : 1 Сокол
    02.11.2022 СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Зенит
    10.11.2022 Коломна 4 : 1 СКА-Хабаровск-2
    13.11.2022 Знамя 1 : 0 СКА-Хабаровск-2
    02.04.2023 Строгино 0 : 0 СКА-Хабаровск-2
    07.04.2023 СКА-Хабаровск-2 2 : 0 Арсенал-2
    15.04.2023 Спартак Т 0 : 0 СКА-Хабаровск-2
    22.04.2023 Квант 0 : 0 СКА-Хабаровск-2
    28.04.2023 Пересвет 0 : 0 СКА-Хабаровск-2
    05.05.2023 СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Сахалин
    10.05.2023 Арсенал-2 0 : 0 СКА-Хабаровск-2
    15.05.2023 СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Спартак Т
    21.05.2023 СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Квант
    28.05.2023 СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Пересвет
    04.06.2023 Сахалин 0 : 0 СКА-Хабаровск-2
    10.06.2023 СКА-Хабаровск-2 0 : 0 Строгино
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