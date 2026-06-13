Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-Хабаровск-2 - Салют: обзор матча 13 июня 2026

СКА-Хабаровск-2
13.06.2026, суббота, 07:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
0 : 1
Завершен
Салют
53' С. Букатов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск-2 - Салют
Завершен
Желтая карточка
Николай Кураленя
90' +4
89'
Замена
Степан Иноземцев ️️️️➡️️ Александр Канищев
87'
Замена
Александр Конев ️️️️➡️️ Станислав Букатов
Замена
Давид Бекоев ️️️️➡️️ Василий Пилюгин
77'
Замена
Александр Кузнецов ️️️️➡️️ Степан Бурдаков
77'
Замена
Артур Секерин ️️️️➡️️ Григорий Аванесян
65'
Замена
Артем Хусаинов ️️️️➡️️ Владислав Зых
64'
Замена
Кирилл Мордасов ️️️️➡️️ Артур Копылов
64'
60'
Замена
Сергей Гайдук ️️️️➡️️ Дмитрий Шилов
53'
ГОЛ! 0:1! Станислав Букатов
Пас отдал Никита Пономарёв
39'
Желтая карточка
Дмитрий Шилов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ВР
96
Александр Максименко
ЛЗ
27
Аслан Гояев
ЛЗ
79
Денис Першин
ЛЗ
67
Николай Кураленя
ПЗ
24
Василий Пилюгин
ПЗ
87
Артур Копылов
ПЗ
34
Нуртилек Сулайманов
ЛП
85
Григорий Аванесян
ПП
97
Владислав Зых
ЦФ
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Салют
1
Артем Цыгулев
ВР
24
Никита Лебедев
ЛЗ
22
Андрей Ивантеев
ЛЗ
18
Илья Винников
ЛЗ
67
Никита Пономарёв
ПЗ
96
Андрей Цорн
ПЗ
6
Андрей Ишутин
ПЗ
7
Александр Канищев
ЛП
8
Николай Бояркин
ЦП
19
Дмитрий Шилов
ПП
17
Станислав Букатов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Репринцев
СКА-Хабаровск-2
69
Валентин Мокров
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
30
Даниил Ким
ЦЗ
57
Александр Кузнецов
ЦЗ
98
Ростислав Зарецкий
ЦЗ
66
Давид Бекоев
ЦЗ
49
Артем Хусаинов
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
86
Кирилл Мордасов
ЦЗ
25
Артур Секерин
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
52
Дмитрий Гончарук
ЦЗ
Салют
7
Александр Конев
ЦЗ
21
Сергей Гайдук
ЦЗ
31
Денис Гнедой
ЦЗ
24
Владислав Щёкин
ЦЗ
5
Степан Иноземцев
ЦЗ
20
Егор Тиняков
ЦЗ
3-2-2-2
75
Цапурин
24
Пилюгин
96
Максименко
27
Гояев
79
Першин
87
Копылов
34
Сулайманов
85
Аванесян
23
Бурдаков
97
Зых
3-2-3-1
1
Цыгулев
96
Цорн
24
Лебедев
22
Ивантеев
6
Ишутин
18
Винников
19
Шилов
8
Бояркин
7
Канищев
17
Букатов
23
Бурдаков
57
Кузнецов
57
Кузнецов
23
Бурдаков
24
Пилюгин
66
Бекоев
66
Бекоев
24
Пилюгин
97
Зых
49
Хусаинов
49
Хусаинов
97
Зых
87
Копылов
86
Мордасов
86
Мордасов
87
Копылов
85
Аванесян
25
Секерин
25
Секерин
85
Аванесян
17
Букатов
7
Конев
7
Конев
17
Букатов
19
Шилов
21
Гайдук
21
Гайдук
19
Шилов
7
Канищев
5
Иноземцев
5
Иноземцев
7
Канищев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск-2
Салют
69
Валентин Мокров
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
30
Даниил Ким
ЦЗ
98
Ростислав Зарецкий
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
52
Дмитрий Гончарук
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
31
Денис Гнедой
ЦЗ
24
Владислав Щёкин
ЦЗ
20
Егор Тиняков
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Остались в запасе
69
Валентин Мокров
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
30
Даниил Ким
ЦЗ
98
Ростислав Зарецкий
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
21
Овик Галаян
ЦЗ
52
Дмитрий Гончарук
ЦЗ
Остались в запасе
31
Денис Гнедой
ЦЗ
24
Владислав Щёкин
ЦЗ
20
Егор Тиняков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Андрей Репринцев
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Салют
1
1
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
5
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
3
Информация о матче
Главный судья:
M. Yanchuk
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск-2
Салют
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
2025.09.11 23:35
6
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
2025.09.11 23:35
6
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
2025.09.11 21:18
12
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
2025.09.11 20:35
2
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
2025.09.11 18:53
3
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск-2
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+