Статистика матча Кристалл-МЭЗТ - Салют
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристалл-МЭЗТ» против «Салюта», 1-й раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»